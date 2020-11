VoltDB kündigt globales Vertriebspartnerprogramm an

Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Das neue Programm wird OEMs,

Das Programm ermöglicht es diesen Partnern, die branchenführende Datenplattformvon VoltDB zu nutzen, um die Leistungsfähigkeit der schnellen Datenanalyse vollauszuschöpfen und ihre digitalen Transformationen auf die nächste Stufe zuheben.VoltDB bietet eine bewährte, stabile, skalierbare Datenplattform mitFähigkeiten, die besonders für Telekommunikationsdienste, Finanzdienstleistungenund industrielles IoT geeignet sind, wo Edge-Processing und andere sich schnellentwickelnde Technologien es unmöglich machen, allein mit veralteterInfrastruktur zu überleben."Wir haben in den letzten 18 Monaten einen dramatischen Wandel in derEchtzeit-Datenmanagement-Landschaft erlebt", erklärte David Flower, CEO vonVoltDB. "Immer mehr Organisationen erkennen den Bedarf an Anwendungen, dieEntscheidungen treffen und auf Ereignisse reagieren können, sobald sieentstehen. Unser neues Partnerprogramm ist speziell darauf ausgerichtet,Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Chance zu nutzen und sich mit einerTechnologie abzuheben, die bereits nachweislich einen messbarenWettbewerbsvorteil bietet."Das Programm bietet:- Bevorzugte Preisgestaltung und exklusive Rabatte- Zugewiesene Test- und Entwicklungslizenzen- Umfassende technische und L1-Support-Schulung mit Zertifizierung- Dedizierte Ressourcen vom VoltDB Customer Success and Partner Team- Vorrangige Unterstützung und KrisenmanagementVoltDB hat bereits mit Partnern auf der ganzen Welt zusammengearbeitet und kenntderen spezifische Bedürfnisse in Bezug auf architektonisches Design,Vorproduktions- und Best-Practice-Unterstützung, skalierbare Lizenzmodelle,