Neuer Generalbevollmächtigter der LBS Ost / Jens Riemer soll in den Vorstand der Landesbausparkasse aufrücken

Potsdam (ots) - Der Aufsichtsrat der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG hatam 16. November Jens Riemer zum Generalbevollmächtigten bestellt. Der 53-jährigewird zum 1. Juli 2021 dem Führungsteam der Bausparkasse mit Sitz in Potsdambeitreten. "Ich bin überzeugt, dass Jens Riemer Impulse einbringt, die dieInnovationskraft der LBS stärken und dazu beitragen, ihre Marktführerschaftweiter auszubauen", erklärt der Vorstandsvorsitzende Werner Schäfer.Die LBS hat damit frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und ihrFührungsteam verjüngt. Jens Riemer soll 2022 Winfried Ebert alsVorstandsmitglied folgen, der sich dann in den Ruhestand verabschiedet. Mit dem42-jährigen Michael Wegner wurde bereits zur Jahresmitte die Nachfolge vonWerner Schäfer geregelt. Mit dem neuen Führungsduo sieht der Aufsichtsrat dieLBS für die bevorstehenden Herausforderungen in einem dynamischen Marktumfeldlangfristig gerüstet.Jens Riemer hat die Grundlagen seiner beruflichen Laufbahn klassisch über eineBankausbildung bei der Sparkasse Hannover gelegt. Über die Deloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft führte ihn sein beruflicher Werdegang zur LBSNorddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover. Dort ist der Diplom-Ökonom undexaminierte Steuerberater und Wirtschaftsprüfer seit 2009 in unterschiedlichenFührungspositionen tätig - aktuell als Bereichsleiter Strategieentwicklung undCompliance.Für den gebürtigen Lehrter ist die neue Stelle ein weiterer Karriereschritt."Ich freue mich darauf, die künftige Entwicklung der LBS Ost als Vorstand aktivmitzugestalten", so Jens Riemer.