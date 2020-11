Kabinett verabschiedet Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie gegen / unlautere Handelspraktiken / DBV begrüßt Schritt zur Erweiterung der generell unzulässigen Handelspraktiken

Berlin (ots) - (DBV) Anlässlich der Beschlussfassung des Bundeskabinetts am18.11.2020 zur Umsetzung der UTP-Richtlinie begrüßt der Präsident des DeutschenBauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, dass die nationale Umsetzung derEU-Richtlinie über unlautere Handelspraktiken auch unter Nutzung nationalerGestaltungsspielräume endlich voranschreitet. "Das Gesetzgebungsverfahren mussnun zügig abgeschlossen werden. Wettbewerbsschädliche Konzentrationen imLebensmitteleinzelhandel (LEH) und teilweise in den vorgelagerten Stufen führenzu Wertschöpfungsverlusten in der Landwirtschaft und bewirken die Gefahrmissbräuchlicher Ausnutzung konzentrierter Nachfragemacht. Der Gesetzentwurf desBMEL stärkt die Position der Landwirte in der Lieferkette. UnlautereHandelspraktiken müssen endlich ein Ende haben", so Rukwied.Eine langjährige Forderung des Deutschen Bauernverbandes besteht daher in einerklareren Abgrenzung zwischen hartem Verhandeln und Missbrauch von Marktmacht inder Lebensmittellieferkette. Die EU hat dafür mit der Richtlinie über unlautereHandelspraktiken eine wichtige Grundlage geschaffen, die von den Mitgliedstaatenauch weitergehend ausgestaltet werden kann. Aus Sicht des DBV müsseninsbesondere die so genannten "relativ unzulässigen" Praktiken (d.h. die dannunzulässig sein sollen, wenn sie nicht ausdrücklich vorab vereinbart sind)grundsätzlich untersagt werden. Solche Vorab-Vereinbarungen sind in der Regelnicht das Ergebnis von Verhandlungen auf Augenhöhe, sondern schieben häufigeinseitig Risiken und Kosten dem schwächeren Lieferanten zu. Mit dem heutigenKabinettsbeschluss hat man dieser berufsständischen Forderung Rechnung getragenund ist über eine reine 1:1-Umsetzung der EU-Richtlinie hinausgegangen. Generellverboten werden soll auf diesem Weg beispielsweise das Zurückschicken von nichtverkauften und nicht mehr verwendbaren Erzeugnissen ohne Bezahlung und ohneÜbernahme der Beseitigungskosten oder die Abwälzung von Lagerkosten des Käufersauf den Lieferanten.Dennoch bleibt die Regelung aus Sicht des DBV unvollständig, weil sie denSchutzbereich auf Lieferanten mit einer maximalen Umsatzgröße von 350 Mio. Eurobegrenzt. Die Vertragspartner in der Lieferkette sollten daher über diesenbegrenzten Anwendungsbereich hinaus und grundsätzlich unlautere Handelspraktikenin ihren vertraglichen Lieferbeziehungen ausschließen. Der Schutz vor unlauterenHandelspraktiken muss unabhängig von der Größe der jeweiligen Akteure für allegelten."Wir setzen darauf, dass die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung(BLE) als angedachte nationale Durchsetzungsbehörde ihre Befugnisse auf derGrundlage der EU-Richtlinie konsequent zur Anwendung bringt. Wir erwarten, dassnach Feststellung von Verstößen diese und die getroffenen Entscheidungenveröffentlicht werden. Wichtig ist, dass die von der Durchsetzungsbehördefestzulegenden Sanktionen wirksam und abschreckend sind. Die im Gesetzentwurfbis zu einer Maximalhöhe von 500.000 Euro vorgesehenen Geldbußen sind ausunserer Sicht zu niedrig und werden den EU-Kriterien noch nicht gerecht", soBauernpräsident Rukwied.Pressekontakt:Deutscher Bauernverband (DBV)Axel FinkenwirthPressesprecherClaire-Waldoff-Str. 710117 Berlinmailto:a.finkenwirth@bauernverband.net030-31904-240Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6599/4767124OTS: Deutscher Bauernverband (DBV)