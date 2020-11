Obst und Gemüse aus EU-Solargewächshäusern erfüllen höchste Qualitätsstandards und sind mehrfach zertifiziert (FOTO)

München (ots) -



- Jedes Jahr unterziehen sich die 14.000 Erzeugerbetriebe in Andalusien mehreren

Audits verschiedener Zertifizierungssysteme, um die Einhaltung der

europäischen Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitsvorschriften sowie der

darüber hinausgehenden Vorgaben der Lebensmittelhändler nachzuweisen.

- 15 % der in Südspanien produzierten Produkte entsprechen den strengen

Kriterien des deutschen und des EU-Bio-Siegels.



Die südspanischen Obst- und Gemüsebauern rund um Almeria und Granada an der

andalusischen Küste gehören zu den größten Lieferanten in Europa und erfüllen

dabei höchste EU-Standards bei Qualität, Lebensmittelsicherheit, Frische und

Geschmack. Nicht nur verzichten sie weitgehend auf den Einsatz von Pestiziden

und Insektiziden - das von den europäischen Verbrauchern geforderte hohe

Qualitäts- und Sicherheitsniveau haben die überwiegende Mehrheit der hier

angesiedelten 14.000 Familienbetriebe veranlasst, Zertifizierungssysteme und

hohe Standards der nachhaltigen landwirtschaftlichen Praxis bei der

Bewirtschaftung einzuhalten. Damit werden Rückverfolgbarkeit und Qualität der

Lebensmittel auf allen Produktionsstufen garantiert.







Wassermelonen entsprechen grundsätzlich diesen Zertifizierungen:



Das QS-PrüfzeichenDas QS-Prüfsystem für Lebensmittel kennzeichnet frische

Lebensmittel wie Fleisch, Wurst, Obst, Gemüse und Kartoffeln. Die Prüfung wird

lückenlos entlang aller Produktionsstufen vom Erzeuger bis zum Handel

durchgeführt. Ziel ist eine durchgängige Rückverfolgbarkeit der Waren vom

Erzeuger bis zum Lebensmitteleinzelhandel. Die Teilnahme am QS-Prüfsystem ist

für die Unternehmen freiwillig. So können im Ausland produzierende Unternehmen

ihre Produkte nach hiesigem Standard qualifizieren Lassen.



GLOBAL G.A.P.



Die Abkürzung GAP steht für Good Agricultural Practice - "gute

landwirtschaftliche Praxis". GlobalGAP ist ein weltweit angewendetes

Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem für die Landwirtschaft.Ziele sind

die Verbesserung der https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmittelsicherheit , die

Förderung nachhaltiger Produktionsmethoden, die sparsame Nutzung von Wasser, ein

verantwortungsvoller Umgang mit Chemikalien, eine integrierte

Schädlingsbekämpfung sowie die Rücksicht auf das Wohlergehen von Beschäftigten

und Tieren.



IFS - International Food Standard



Der IFS ( International Food Standard ) legt genaue Anforderungen an die

Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln entlang der gesamten

Wertschöpfungskette fest. Die Zertifizierung wird alle drei Jahre durchgeführt. Seite 2 ► Seite 1 von 2



