USA nach den Wahlen: DNL: Insgesamt positives Marktumfeld für Immobilieninvestments

Wie reagieren Börse und Wirtschaft auf die aktuelle Situation in den USA? Der US-Immobilienspezialist DNL sieht derzeit positive Vorzeichen, die auch für das aktuelle Beteiligungsangebot DNL Prime Invest I. gelten.

Die US-Wahl war eines der wichtigsten politischen Ereignisse in diesem Jahr: Auch beim US-Immobilienspezialisten DNL hat man das Rennen um die US-Präsidentschaft aufmerksam verfolgt. Der Anbieter sammelt gerade Eigenkapital für seinen DNL Prime Invest I, mit dem deutsche Privatanleger in eine Top-Büroimmobilie in Columbia/South Caroline investieren können.