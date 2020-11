FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem zähen Auftakt am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch eine freundliche Tendenz durchgesetzt. Der Dax rückte am frühen Nachmittag um 0,31 Prozent auf 13 175 Punkte vor. Damit setzte sich allerdings die Stagnation oberhalb der 13 000er Marke der vergangenen Handelstage fort. Das Hoch von Montag vergangener Woche bei knapp 13 300 Zählern scheint für den Dax nach wie vor eine Nummer zu groß zu sein.

Für die Börsen positive Nachrichten gab es vor allem aus den USA. Zum einen hat die US-Flugaufsicht das Startverbot für den Unglücksflieger 737 Max von Boeing wieder aufgehoben. Aktien von Boeing zogen daraufhin vorbörslich kräftig an. Zum anderen veröffentlichten Pfizer und Biontech endgültige Daten zur Wirksamkeit ihres Corona-Impfstoffs und wollen nun dessen Zulassung beantragen. Auch für diese beiden Aktien ging es an der Börse Nasdaq stark nach oben. Auch der US-Leitindex Dow dürfte mit Gewinnen in den Handel gehen.