Darmstadt (ots) - Mit einem deutlichen Umsatzplus von fast 20 Prozent und damit

dem höchsten Zuwachs in den letzten zehn Jahren hat Alnatura das Geschäftsjahr

2019/2020 zum 30. September 2020 abgeschlossen: Der Bio-Händler aus Darmstadt

erwirtschaftete einen Umsatz von 1,08 Milliarden Euro netto.



Alnatura Gründer und Geschäftsführer Götz Rehn: "Wir danken unseren Kundinnen

und Kunden, die uns dieses Wachstum ermöglichen und damit den Bio-Landbau

stärken. Trotz aller Sorgen angesichts der Pandemie müssen wir die globale

Bedrohung durch die Klimakrise lösen. Bio-Landbau ist aktiver Klimaschutz, da er

CO2 im Boden bindet. Deshalb engagieren wir uns seit über 35 Jahren für

nachhaltiges, ökologisches Wirtschaften und unterstützen mit der Alnatura

Bio-Bauern-Initiative gezielt Betriebe bei der Umstellung auf Bio-Landbau."





Alnatura erhöht internen MindestlohnAls Ausdruck der Wertschätzung für die außerordentlichen Leistungen derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Märkten während der Pandemie erhöhteAlnatura zum Oktober 2020 den internen Mindestlohn von 12 Euro auf 13 Euro.Damit zahlt Alnatura einen fast 40 Prozent höheren Stundensatz als die aktuellvom Gesetzgeber vorgeschriebenen 9,35 Euro. Der gesetzliche Mindestlohn soll zumJuli 2022 zwar auf 10,45 Euro steigen, bleibt damit aber weiterhin deutlichunter dem Alnatura Maßstab.Die Einkommen der Alnatura Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen in vielenFällen über den jeweils geltenden Einzelhandelstarifen der Bundesländer. Dieaktuelle Erhöhung des internen Mindestlohns wirkt sich vor allem bei denniedrigeren Einkommensgruppen positiv aus, zum Beispiel bei den ungelerntenBeschäftigten. Bereits zu Beginn der Corona-Krise hatten alle AlnaturaMarkt-Mitarbeiter eine Sonderzahlung erhalten.3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren im abgelaufenen Geschäftsjahr fürAlnatura tätig, acht Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders erfreulichangesichts des allgemeinen Rückgangs von Ausbildungsverträgen im Pandemie-Jahr:Im Sommer starteten allein in den Alnatura Märkten deutschlandweit 146 Lehrlingeund damit fast doppelt so viele wie im letzten Jahr. Für dieüberdurchschnittlich hohe Anzahl neu geschaffener Arbeitsplätze wurde Alnaturavor kurzem mit dem Unternehmerpreis "Hessen-Champion" des Landes Hessenausgezeichnet.Mehr Mehrweg in den Alnatura MärktenAlnatura setzt weiter konsequent auf Mehrweg, um damit noch mehr Verpackungeneinzusparen. Als erster filialisierter Einzelhändler bietet das Unternehmen seitdiesem Jahr eine große Bandbreite an Lebensmitteln im Pfandglas, zum Beispiel: