Berlin (ots) - Anlässlich des morgigen EU-Videogipfels sagt

BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Haushaltsblockade schleunigst

überwinden, Handlungs- und Wettbewerbsfähigkeit der EU schützen"



"Die EU muss die Haushaltsblockade schleunigst überwinden und ihre Handlungs-

und Wettbewerbsfähigkeit schützen. Die Staats- und Regierungschefs sind

aufgefordert, das mit dem Europäischen Parlament ausgehandelte Kompromisspaket

zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU und zum Aufbauprogramm "Next Generation EU"

(NGEU) abzuschließen.





Es geht darum, Unternehmen in Not den schnellen Zugang zu dringend benötigtenHilfsmitteln zu ermöglichen. Die europäische Wirtschaft leidet massiv unter derCorona-Krise. Die zweite Pandemiewelle spitzt die ohnehin schon prekäre Lagevieler Unternehmen und ihrer Beschäftigten weiter dramatisch zu.Der BDI begrüßt ausdrücklich die Einführung eines Mechanismus zur Wahrung derRechtsstaatlichkeit. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und eine unabhängige,handlungsfähige Justiz sind Grundvoraussetzung für wirtschaftliche Stabilitätund Rechtssicherheit für Unternehmen wie Investitionen. Die Verknüpfung derEU-Mittelvergabe an das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit ist aus ökonomischerSicht folgerichtig.Die Blockadehaltung der Regierungen Polens und Ungarns setzt dieHandlungsfähigkeit der EU und die Erholung der europäischen Wirtschaft aufsSpiel. Polen und Ungarn zählen zu den größten Nettoempfängern der Union undwürden selbst massiv vom EU-Aufbaufonds profitieren. Allein für Polen sind biszu 60 Milliarden Euro an Hilfsgeldern vorgesehen - so viel wie für kein anderesEU-Land. Eine Aufgabe der Blockade liegt für beide Länder und ihre Unternehmenim ureigensten Interesse."