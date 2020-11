St. Lucia bietet 'reibungsloses' Antragsverfahren für eine virtuelle Staatsbürgerschaft

Die St. Lucia Citizenship-by-Investment Unit (CIU) hat die erste und derzeit einzige E-Payment-Plattform im karibischen Raum in Betrieb genommen. Sie ermöglicht es internationalen Investoren und ihren Familien, das Investment-Migrationsprogramm des Inselstaates vollständig online zu beantragen, was eine größere Effizienz bietet und die Bearbeitungszeit von der Antragstellung bis zur Verleihung der Staatsbürgerschaft verkürzt. Die E-Payment-Plattform kann alle mit dem Antrag verbundenen Zahlungen entgegennehmen, einschließlich der Bearbeitungs- und Sorgfaltsprüfungsgebühren, der Verwaltungsgebühren für Immobilien und Obligationen sowie der in den Nationalen Wirtschaftsfonds getätigten Investitionen.

Wie CEO Nestor Alfred sagt, steht die Bereitstellung eines sicheren, transparenten, schnellen, effizienten und professionellen Dienstes für sehr vermögende globale Investoren im Mittelpunkt der jüngsten Innovation der St. Lucia CIU, die von ihrem hausinternen IT-Team entwickelt wurde. “Während des wegen Covid-19 verhängten internationalen Lockdowns könnte die Abwicklung von Banküberweisungen den Zeitrahmen entweder um Wochen verlängern oder für unsere Investoren schlichtweg unmöglich sein. Diese selbst entwickelte, zu 100% in unserem Besitz befindliche und von uns verwaltete E-Payment- und Verarbeitungsplattform ist nahtlos in unsere neue Website integriert und wird unseren Kunden nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Kapital ersparen, da für die Verwaltung der Transaktion keine Gebühren anfallen.”