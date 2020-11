Karlsruhe/Trier (ots) - Verbraucherschützer mahnten seit Jahren: die in

Deutschland seit 2010 üblichen Kreditverträge sind unklar, weil sie die

Verbraucher insbesondere nicht ordnungsgemäß über den Beginn der Widerrufsfrist

belehren. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat diese Kritik seit jeher als

offensichtlich unbegründet zurückgewiesen und jahrelang zugunsten der Banken

entschieden.



Machtwort aus Luxemburg





Mit Urteil vom 26.03.2020 (Az. C-66/19) hat der Europäische Gerichtshofallerdings entschieden: die bankübergreifend und in nahezu allen deutschenKreditverträgen verwendete Klausel ( "Die Frist beginnt nach Abschluss desVertrags, aber erst, nachdem der Darlehensnehmer alle Pflichtangaben nach § 492Absatz 2 BGB (z. B. Angabe zur Art des Darlehens, Angabe zumNettodarlehensbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) erhalten hat." ) istoffensichtlich europarechtswidrig.Rechtsprechungsänderung des BGH mach Millionen Autokreditverträge widerrufbarDieser Entscheidung hat sich der Bundesgerichtshof jetzt gebeugt, jedenfallssoweit es um Autokredite geht, von denen es in Deutschland viele Millionen gibt:Mit zwei Urteilen vom 27.10.2020 (Az. XI ZR 498/19 und XI ZR 525/19) hat derBundesgerichtshof seine bisherige Rechtsprechung aufgegeben und entschieden,dass Kreditverträge, die die vorstehende Klausel enthalten, nicht ordnungsgemäßsind und daher grundsätzlich widerrufen werden können. Und das auch noch mehrereJahre nach Vertragsschluss. Ausnahme: Die Bank hat sich exakt an ein im Gesetzabgedrucktes Belehrungsmuster gehalten. Diese Fälle kommen in der Praxis abernur selten vor, wie auch die beiden jetzt entschiedenen BGH-Fälle belegen.Rechtsanwalt Dr. Christof Lehnen von der Kanzlei Dr. Lehnen & Sinnig, die dieKläger beider Verfahren vertreten hat: "Die beiden jetzt vom BGH exemplarischentschiedenen Fälle betreffen die Land Rover Bank und die Jaguar Bank.Allerdings finden sich die vom BGH neuerdings nicht mehr akzeptierten Klauselnseit 2010 in nahezu allen Kreditverträgen aller in Deutschland tätigenAutobanken. Und kaum eine Bank hat die gesetzlich vorgesehene Musterbelehrung soverwendet, wie es der Gesetzgeber vorgegeben hat. Daher sind MillionenAutokreditverträge widerrufbar, auch noch Jahre nach Vertragsschluss."WertverlustEntgegen der Ansicht von Verbraucherschützern und mehrerer Landgerichte wie etwain Berlin, Ravensburg, Stuttgart und Bayreuth meint der Bundesgerichtshof, derVerbraucher müsse sich jedenfalls dann Wertersatz für Wertverluste am Fahrzeuganrechnen lassen, wenn er über diese Pflicht belehrt wurde und der Wertverlustauf einen Umgang mit dem Fahrzeug zurückzuführen ist, der zur Prüfung derBeschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise nicht notwendig war.Um zu klären, wie sich dieser Wertersatz konkret berechnet, hat derBundesgerichtshof beide Verfahren zur weiteren Entscheidung an die Vorinstanzzurückverwiesen.Rechtsanwalt Dr. Christof Lehnen: "Wir halten diesen Teil der BGH-Entscheidungenfür europarechtswidrig. Er ist auch mit dem deutschen Gesetz nicht zuvereinbaren. Möglicherweise muss der EuGH auch hier wieder ein Machtwortsprechen, um in Deutschland einen effektiven Verbraucherschutz zu gewährleisten.Wenn man gleichwohl eine Wertersatzpflicht annehmen wollte, dann umfasst diesenach dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes jedenfalls nicht solche Wertverluste,die unabhängig davon eintreten, dass der Verbraucher das Fahrzeug nutzt."Was können betroffene Verbraucher jetzt tun?Keinesfalls sollte der Widerruf einfach ins Blaue hinein und ohnevorausgegangene juristische Prüfung erklärt werden. Auch wenn viele Verträgeinhaltlich wortgleich gestaltet sind, bedarf jeder Fall einer individuellenPrüfung. Es kommt für die juristische Bewertung auf jede Kleinigkeit an.Autobesitzer, die ihr Fahrzeug finanziert oder geleast haben, sollten ihremöglichen Ansprüche von spezialisierten Rechtsanwälten prüfen lassen. DieKanzlei Dr. Lehnen & Sinnig bietet hierzu eine kostenlose und unverbindlicheErstberatung an unter http://www.lehnen-sinnig.de