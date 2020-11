Wie Müller den Bürger veralbert Autor: Tichys Einblick | 18.11.2020, 14:54 | 54 | 0 | 0 18.11.2020, 14:54 | Eine Postwurfsendung an alle Haushalte der Hauptstadt hat Berlins Nichtregierender Bürgermeister schicken lassen. Es ist ein Dokument der Heuchelei. Deshalb hier: ein Offener Brief als Antwort. Lieber Michael Müller, … … in den vergangenen Monaten waren Sie es, der mit einer Mischung aus Strategieverweigerung und Amtsanmaßung zu der ökonomisch und sozial furchtbaren Lage, in der Der Beitrag Wie Müller den Bürger veralbert erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Alexander Fritsch. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer