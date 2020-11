Analyse sieht bei Vorständen kaum Effekt von Quotengesetz

BERLIN (dpa-AFX) - Laut einem Gutachten im Auftrag der Bundesregierung haben freiwillige Selbstvorgaben kaum Effekte auf die Frauenquote bei Vorständen. Im Auftrag des Familien- und des Justizministeriums wurde untersucht, welche Effekte das 2015 verabschiedete Gesetz zu Frauen in Führungspositionen hat. Demnach liegt der Frauenanteil bei Vorständen der betroffenen Unternehmen aktuell bei 7,6 Prozent.

Für Vorstände, die ein Unternehmen leiten und in der Regel besser dotiert sind als Aufsichtsratsmitglieder, sieht das Gesetz derzeit keine verpflichtende Quote vor. Stattdessen müssen sich Unternehmen selbst eine Zielgröße setzen. 70 Prozent der Unternehmen geben laut dem Gutachten für ihre Vorstände die Zielgröße 0 an. "Die Evaluation hat gezeigt, dass wir ohne verbindliche Vorgaben nicht weiterkommen und sogar Rückschritte zu beobachten sind", sagte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD).