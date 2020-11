Seite 2 ► Seite 1 von 2

Karlsruhe (ots) - Geringes Interesse an Wirtschaftsthemen und mangelndesFinanzwissen etwa in Bezug auf Bankgeschäfte, Börsengeschehen und Fondsanlagen -so ließe sich die Lage in Sachen Finanzkompetenz hierzulande zusammenfassen. Füreinen Großteil der Deutschen stellen Investmentfonds, Aktien und Co. ein Buchmit sieben Siegeln dar, dementsprechend konservativ und unrentabel fallen ihreAnlageentscheidungen aus. Eine Situation, an der die ascent AG mit ihremEngagement für mehr Finanzbildung etwas ändern möchte. Damit befindet sich derKarlsruher Finanzdienstleister in guter Gesellschaft: Auch Verbraucherzentralenbetreiben seit Jahren spezielle Angebote zur ökonomischen Verbraucherbildung.Studie um Studie hat sich bereits mit dem Thema Finanzbildung in Deutschlandbeschäftigt - und ist in der Regel zu demselben Schluss gekommen: InFinanzfragen ist der Kenntnisstand gekennzeichnet von enormen Wissenslücken undmangelndem Grundverständnis zu finanziellen Sachverhalten. Nicht zuletzt istdies dem mangelhaften Lehrangebot zum Thema Finanzen und Wirtschaft geschuldet,welches die Verbraucherzentrale etwa mit einem eigenen Schulportal fürVerbraucherbildung zu bekämpfen sucht. Die ascent AG hatte der Problematik überlange Jahre mit Bildungspartnerschaften entgegengewirkt.Doch die Ergebnisse einer Umfrage im Auftrag des Bundesverbands deutscher Bankenuntermauern den Eindruck, dass der ökonomische Kenntnisstand hierzulande nochimmer unterdurchschnittlich niedrig liegt: In der 2019 erstelltenrepräsentativen Meinungsumfrage wurden gut 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmerab 18 Jahren zu ihren Einstellungen und Kenntnissen zum Thema Finanzen sowieihren Anlagepräferenzen befragt. Die Erkenntnisse der in die drei BereicheWirtschaftsinteresse, Finanzwissen und Anlageverhalten gesplitteten Umfrage sindaus Sicht der ascent AG durchaus beunruhigend.Seit Jahren sinkendes WirtschaftsinteresseDenn das in Deutschland ohnehin nicht sehr ausgeprägte Interesse anWirtschaftsthemen sinkt seit Jahren stetig. So interessierten sich in deraktuellen Umfrage lediglich gut ein Drittel (36 Prozent) "stark" oder "sehrstark" für Wirtschafts- und Finanzthemen. Vor zwei Jahren traf dies noch auf 47Prozent der Befragten zu. Die aktuellen Zahlen setzen einen langjährigen Trendfort, bereits seit 2006 wird vom Bankenverband eine abflauende Affinität fürWirtschafts- und Finanzthemen verzeichnet. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungals Finanzdienstleister sieht die ascent AG aus Karlsruhe die Abnahme des