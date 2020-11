Capital zeichnet die besten Uhren des Jahres aus (FOTO)

Berlin (ots) - Capital Watch Award in insgesamt elf Kategorien verliehen //

Hochkarätige Jury wählte die Sieger aus mehr als 150 Modellen



Das Wirtschaftsmagazin Capital hat zum dritten Mal die besten Uhren des Jahres

mit dem "Capital Watch Award" ausgezeichnet. Aufgrund der aktuellen Situation

wurde die Veranstaltung erstmals vollständig virtuell durchgeführt. In insgesamt

elf Kategorien wurden Hersteller und Manufakturen prämiert, die sich mit der

Kreativität und Innovationskraft ihrer Produkte hervorgetan haben. Über 150

Modelle von knapp 60 Marken wurden eingereicht und von einer hochkarätigen,

20-köpfigen Jury bewertet. Zu der Jury gehören Uhren- Luxus- und Stilexperten

sowie namhafte Unternehmer und Branchen-Visionäre.



"2020 war ein starker Jahrgang mit vielen neuen, herausragenden Modellen", sagte

Capital-Chefredakteur Horst von Buttlar. "Die Teilnahmequote der zweistündigen

Online-Verleihung war hoch, wichtige Marken waren mit ihren deutschen

Geschäftsführern vertreten oder saßen auf den virtuellen Panels. Das zeigt, dass

der Watch Award für viele Hersteller eine der wenigen Gelegenheiten in diesem

Jahr war, um sich zu treffen und auszutauschen."





Zum Programm der Verleihung gehörten auch mehrere Talkrunden mit Vertretern dernominierten Marken und der Jury. Als Kick-off des Abends gabCapital-Chefredakteur Horst von Buttlar unter dem Titel "The Corona Economy"einen Einblick in die Folgen der Pandemie für die Weltwirtschaft - und was diesfür das Management in Szenarien und Führung bedeutet.Die Gewinner in den jeweiligen Kategorien:Innovation: Master Grande Tradition Grand Complication Calibre 945 von Jaeger-LeCoultreWomen: Defy Midnight von ZenithTravel: Lange 1 Zeitzone von A. Lange & SöhneSport: Seamaster Diver 300 M 007 Edition von OmegaStyle: Portugieser Automatic Boutique Edition von IWCRevival: Ludwig neomatik 41 - Datum 175 Years Watchmaking von Nomos GlashütteSmart: TAG Heuer Connectedbis 5000 Euro: Black Bay Fifty-Eight Navy Blue vonTudorbis 15.000 Euro: Chronomat B01 42 von Breitlingbis 50.000 Euro: L.U.C Perpetual Twin von ChopardMétiers d'Art: Arceau Harnais Français Remix von HermèsWeitere Informationen zu den Gewinnern in allen Kategorien gibt es hier:https://www.capital.de/leben/capital-watch-award-das-sind-die-besten-uhren-2020und in der neuen Ausgabe von Capital 12/2020.Pressekontakt:Isabelle HaeslerPR / Kommunikation CapitalTel: 040-3703 3706Mail: mailto:haesler.isabelle@guj.dehttp://www.capital.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8185/4767259OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien