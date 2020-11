RF Venue erhält wichtiges europäisches Diversity Fin Antennen-Patent

AUSFÄLLE, DIE IN ANDEREN SYSTEMEN ÜBLICH SIND, PRAKTISCH ELIMINIEREN

ASHLAND, Massachusetts, 18. November 2020 /PRNewswire/ -- RF Venue, Inc., ein weltweit führender Hersteller von Antennen und drahtlosen RF-Kommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass das Europäische Patentamt mitgeteilt hat, dass es ein neues Patent für die innovativen Diversity Fin-Antennenplattformen des Unternehmens erteilen wird, das aus einer früheren Anmeldung stammt. Das Patent ist abrufbar unter https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20 ...

Die „Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents gemäß Artikel 97 (1) EP" wurde am 5. November 2020 erteilt und erlaubt RF Venue, ihre Produkte in Bezug auf die Plattform in den Ländern Albanien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland weiter zu schützen, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Nordmakedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei und zukünftig Großbritannien.