OneStream Software ausgezeichnet als führender Anbieter im „2020 IDC MarketScape Bericht für Cloud Enterprise Performance Management Software“

OneStream Software, ein führender Anbieter von Corporate Performance Management (CPM)-Lösungen für mittlere bis große Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im 2020 IDC MarketScape Bericht für „Cloud Enterprise Performance Management (EPM) Software for Planning, Budgeting, and Forecasting“ in der Kategorie der führenden Anbieter (Leader) aufgeführt ist. OneStream wurde für seine umfassende und konfigurierbare Plattform ausgezeichnet sowie sein XF Marketplace, auf dem Lösungen für mehr als 50 Finanzprozesse zur Wahl stehen. Diese Lösungen können vom schnell wachsenden Kundenstamms des Unternehmens schnell konfiguriert und eingesetzt werden, um zusätzliche Anforderungen des zu erfüllen, ohne die Komplexität der Lösung zu erhöhen.

Im Bericht wird das signifikante Wachstum und der Erfolg von OneStream im EPM-Markt unterstrichen, das in jüngster Zeit mehrere neue Großkunden gewinnen konnte. Allein im dritten Quartal kamen fünf neue Kunden hinzu, die jeweils mehr als 1 Mio. USD an wiederkehrenden Jahresumsätzen (ARR) generieren. Dem Bericht zufolge bietet „OneStream eine hohe Flexibilität in Bereitstellungsoptionen und Preisgestaltung, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Die Nutzeroberfläche ist modern und ansprechend gestaltet; und die Nutzer sehen genau, in welchem Stadium des Arbeitsablaufs sie sich gerade befinden.“