Strategie und Potential überzeugt Großaktionäre

Bestimmte Großaktionäre von Havn Life Sciences schließen Treuhandverträge mit dem Unternehmen ab und unterstreichen damit die Strategie und das Potential von Havn Life Sciences Inc.

In diesen Minuten veröffentlicht das Biotechnologieunternehmen Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) eine Unternehmensmeldung, die das Branchenpotential von Havn Life Sciences bestätigt und das Vertrauen des Kapitalmarkts in das Geschäftsmodell von Havn Life Sciences unterstreicht. Entstehen auf Grund dieser Unternehmensmeldung jetzt frische Kaufsignale für die Aktie?

Wichtige Großaktionäre haben freiwillige Treuhandverträge mit dem Unternehmen abgeschlossen, gemäß denen jetzt insgesamt 6,300.000 Stammaktien einer vertraglichen Weiterverkaufsbeschränkung bis zum 8. März 2021 unterliegen werden. Die Treuhandaktien unterlagen ursprünglich einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten, die am 8. Januar 2021 abläuft.



Für das junge Unternehmen ist dieser Schritt ein großes Vertrauenssignal.

Die vertragliche Verpflichtung bedeutender Großaktionäre, Anteilsscheine weit über die ursprünglich vereinbarte Haltefrist einer Veräußerungsbeschränkung zu unterwerfen zeigt das Vertrauen in die Strategie, das Unternehmens- und Marktpotential sowie das Management. Das machen Investoren nur, wenn sie von der Gesellschaft und der Strategie überzeugt sind. Genau das ist jetzt bei Havn Life Sciences eingetreten.



Tim Moore, CEO kommentiert:

"Havn Life schätzt immer die Unterstützung seiner Mitarbeiter, des Managements und der Aktionäre. Diese freiwillige Übertragungsurkunde bestätigt nur das Vertrauen und das Engagement unserer Großaktionäre für das, was wir aufbauen. Ich möchte unseren Aktionären persönlich dafür danken, dass sie unseren Glauben an unsere Vision und an die Zukunft unseres Unternehmens teilen. Das Team arbeitet weiterhin fleißig daran, unsere Ziele und Meilensteine ​​in den kommenden 12 Monaten erreichen zu können."