Viking Malt investiert in neue Produktionsanlage in Lahti

Mit dem Bau einer neuen Mälzerei hat Viking Malt Group eine strategische Investition in Lahti beschlossen. Die neue Anlage ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von Viking Malt. Es handelt sich um eine signifikante Investition in Höhe von rund 90 Mio. Euro, eine der größten der finnischen Lebensmittel- und Getränkebranche und der Region Lahti in den letzten zehn Jahren. Die Produktionskapazität wird rund 85 000 Tonnen jährlich betragen, und der Betriebsstart der Mälzerei ist für 2023 geplant.

Viking Malt verkauft seine Produkte weltweit an die Lebensmittel-, Getränke- und Braubranchen. Das Unternehmen ist bereits in fünfter Generation im Besitz derselben Familie. Entscheidend für den Erfolg war der nachhaltige Fokus auf hohe Qualität sowie Offenheit für Innovation und neue Technologien. 130 Jahre lang befand sich die Produktionsanlage am selben Ort, doch nun zieht die Mälzerei in eine neue, moderne und innovative Anlage um, die in Lahti errichtet wird. Damit kann Viking Malt neben seiner bisherigen Palette zahlreiche neue Produkte herstellen.