Ford-Azubis als landesbeste Absolventen ausgezeichnet (FOTO)

Köln (ots) - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland hat zwei

Ford-Auszubildende als jahrgangsbeste Absolventen in ihren jeweiligen

Ausbildungsberufen ausgezeichnet



David Brossette und Kilian Wagner haben als Azubis der Ford-Werken in Saarlouis

das beste Prüfungsergebnis zum Elektroniker beziehungsweise zum

Industriemechaniker aller saarländischen Absolventen erreicht





Aufgrund der herausragenden Leistungen seiner Auszubildenden kürt die IHK dasFord-Werk in Saarlouis als einen der besten Ausbildungsbetriebe im SaarlandInsgesamt haben im Saarland 2020 mehr als 4.000 Auszubildende in 88 Berufen ander Abschlussprüfung teilgenommenDas Ford-Werk Köln stellt 13 Azubis, die in ihren Ausbildungsberufen die bestenAbschlussprüfungen im IHK-Bezirk Köln absolviert habenDas Ford-Werk Saarlouis gehört zu den besten Ausbildungsbetrieben des Saarlands.Dazu hat es die Industrie- und Handelskammer (IHK) im Rahmen der Auszeichnungder landesbesten Ausbildungsabsolventen des Jahrgangs 2020 gekürt.Bei Ford Saarlouis erhielten gleich zwei Azubis die Auszeichnung als Landesbestein ihren Ausbildungsberufen. David Brossette erreichte bei seinerAbschlussprüfung zum Elektroniker für Betriebstechnik 97 von 100 möglichenPunkten. Mit diesem Ergebnis kürte ihn die IHK Saarland nicht nur zumJahrgangsbesten in seinem Ausbildungsberuf, Brossette erhielt zudem denSonderpreis für die beste Leistung in den Elektroberufen.Dem 21-Jährigen aus Hemmersdorf gefiel vor allem der große praktische Anteil derAusbildung bei den Ford-Werken. "Bei den Betriebseinsätzen haben wir viel vomFord-Werk gesehen und konnten in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen sehrselbstständig arbeiten", sagt Brossette. Nach seiner Abschlussprüfung im Januararbeitete er als Produktionsmitarbeiter in der Endmontage. Seit Novemberstudiert er System Engineering an der Universität Saarbrücken. Nach seinemStudium möchte er sehr gern zu Ford zurückkehren. "Bei Ford kommen sehrinnovative Technologien zum Einsatz", begründet er. "Diese fortschrittlicheTechnik anzuwenden, finde ich einfach sehr spannend."Mit ebenfalls 97 von 100 Punkten hat Kilian Wagner im Sommer seine Ausbildungbei Ford in Saarlouis abgeschlossen. Dieses Ergebnis macht ihn zum landesbestenAbsolventen bei den Industriemechaniker*innen. Auch Dank seiner Ausbilder beiFord: "Sie haben uns wirklich optimal auf die Prüfungen vorbereitet, unteranderem mit Probeprüfungen und praktischen Übungen." Von der guten Betreuung beiFord profitierte Wagner auch während des Corona-Lockdowns im Frühjahr. "ImGegensatz zur Berufsschule hat die digitale Ausbildung bei Ford sehr schnell undsehr gut funktioniert." Der 21-Jährige aus Düppenweiler schloss dieBerufsausbildung im Rahmen seines dualen Studiums ab, des sogenanntenDo2-Programms. Dieses absolviert er parallel bei Ford und der AWS Berufsakademiein Neunkirchen. Im nächsten Jahr macht er seinen Bachelor-Abschluss inMaschinenbau. Und dann? "Mein Wunsch wäre es bei Ford als Betriebsingenieureinzusteigen", sagt Wagner. "Automobilbau ist eine spannende Branche und Fordbietet als globales Unternehmen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten."Über die herausragenden Leistungen von David Brossette und Kilian Wagner, dieihre Ausbildungszeit sogar um ein Jahr verkürzt hatten, freut sich natürlichauch die Werkleitung in Saarlouis: "Dass wir in diesem Absolventenjahrganggleich zwei landesbeste Azubis ausgebildet haben, macht uns sehr stolz", betontPano Kalandranis, Personalleiter des Ford-Werks Saarlouis. "Das spricht nichtnur für die Qualität unserer Auszubildenden, sondern auch für die Qualitätunserer Ausbildung."Auch die Auszubildenden des Ford-Werks in Köln haben in diesem Jahr sehrerfolgreich an den Abschlussprüfungen teilgenommen. Gleich 13 von ihnen sind inihren Ausbildungsberufen die Jahrgangsbesten im IHK-Bezirk Köln. Im Bezirk derIHK Köln haben insgesamt knapp 10.000 Auszubildende in 150 Berufen an derAbschlussprüfung teilgenommen, im Saarland mehr als 4.000 in 88 Berufen.Die Ford-Werke bilden bereits seit 1934 Lehrlinge aus. Seitdem haben mehr als16.300 Auszubildende ihre Ausbildung bei dem Automobilbauer absolviert. Aktuellbildet Ford 598 Azubis in sieben Berufen und vier dualen Studiengängen aus.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründungim Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com(https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/de/de.html) .Pressekontakt:Marko BelserFord-Werke GmbH0221/90-17520mailto:mbelser@ford.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/4767313OTS: Ford-Werke GmbH