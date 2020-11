Der nächste Anlauf auf neue Allzeithochs

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat in den vergangenen Tagen mal wieder relative Stärke gezeigt. Auf Wochensicht gelang ein Kursplus von 1,5%. Bei einem aktuellen Indexstand von 125,40 Euro fehlen bis zu den Rekordmarken aus dem Februar noch 3,3%. Da der DAX diesmal 0,3% an Wert eingebüßt hat, ist unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 wieder auf 9,2 Prozentpunkte gestiegen.

Seit dem Start des Musterdepots im Mai 2016 gelang dem wikifolio bei einem überschaubaren Maximalverlust von 24% eine Performance von 121% oder 19% pro Jahr. Seit unserer Depotaufnahme vor fast genau zwei Jahren liegen wir „nur“ mit gut 20% im Plus. Allerdings fiel in diese Phase auch der deutliche Rücksetzer in diesem Frühjahr, was die unterdurchschnittliche Performance erklärt.

Ebenfalls sehr erfolgreich waren in den vergangenen Tagen Christian Nüchter mit seinem wikifolio Earnings Per Share Surprise Trader (+3,7% im Wochenvergleich) und zum wiederholten Male in diesem Jahr Christian Scheid mit seinem wikifolio Special Situations long/short. Das Wochenplus von diesmal 3,6% steigerte die Performance seit dem Jahreswechsel auf 105%. Wer hätte im Frühjahr gedacht, dass wir zum Ende des Börsenjahres über solche Zahlen sprechen würden…

Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier



Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.