JERUSALEM (dpa-AFX) - Israel und Bahrain streben bis Jahresende die Eröffnung von Botschaften in dem jeweils anderen Land an. Dies kündigte Israels Außenminister Gabi Aschkenasi am Mittwoch in Jerusalem an. Beim ersten Besuch eines bahrainischen Außenministers in Israel sagte er: "Die Region hat zu viele Konflikte und Kriege erlebt. Es ist Zeit für Frieden."

Sein bahrainischer Kollege Abdullatif bin Raschid al-Sajani sagte, Aschkenasi wolle im Dezember in Bahrain an einem regionalen Sicherheitsforum teilnehmen. In beiden Ländern gebe es den klaren Willen, die Zusammenarbeit funktionieren zu lassen.