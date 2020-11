RF Venue erhält wichtiges europäisches Diversity Fin® Antennen-Patent

Ashland, Massachusetts (ots/PRNewswire) - AUSFÄLLE, DIE IN ANDEREN SYSTEMEN

ÜBLICH SIND, PRAKTISCH ELIMINIEREN



RF Venue, Inc., ein weltweit führender Hersteller von Antennen und drahtlosen

RF-Kommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass das Europäische Patentamt

mitgeteilt hat, dass es ein neues Patent für die innovativen Diversity

Fin®-Antennenplattformen des Unternehmens erteilen wird, das aus einer früheren

Die "Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents gemäß Artikel 97

(1) EP" wurde am 5. November 2020 erteilt und erlaubt RF Venue, ihre Produkte in

Bezug auf die Plattform in den Ländern Albanien, Österreich, Belgien, Bulgarien,

Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland weiter zu

schützen, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland,

Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco,

Niederlande, Nordmakedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino,

Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei und zukünftig

Großbritannien.







RF Venue, Inc. Vorsitzender Robert J. Crowley, der die zugrundeliegendeTechnologie erfunden hat, sagte: "Die jüngste Genehmigung ist ein weitererBeweis dafür, dass die Forschungs- und Entwicklungsrichtung des Unternehmens,die 2006 begann, gut validiert wurde und dazu bestimmt ist, weiterepatentierbare und hochgradig geschützte Antennenprodukte hervorzubringen."Herr Crowley fuhr fort: "Ein wahrscheinlichkeitstheoretischer Ansatz für denBetrieb eines Diversity-Antennensystems, das in drahtlosen Mikrofonsystemenverwendet wird, ist störend und überlegen. Die Leistung spricht für sich selbstund eliminiert praktisch die in anderen Systemen üblichen Ausfälle."Herr Crowley, der weit über 100 US- und OUS-Patente auf so unterschiedlichenGebieten wie lebensrettende medizinische Geräte, Nanotechnologie, optischeAntennen, Musikaufnahmemikrofone, Mensch-Maschinen-Oberflächen undAntennensysteme der nächsten Generation vorweisen kann, ist optimistisch, dassdiese neuen Patente kurzfristig eine rasche Kommerzialisierung und eineSteigerung des Produktionsumfangs ermöglichen werden.RF Venue, Inc., https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2983476-1&h=3668786139&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2983476-1%26h%3D3237991476%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rfvenue.com%252F%26a%3Dwww.rfvenue.com&a=www.rfvenue.com , ist ein innovativer und schnell wachsender Entwickler und Herstellervon patentierten Antennen- und HF-Kommunikationsprodukten mit Hauptsitz in derNähe von Boston Massachusetts, USA, und bekannt für seine äußerst erfolgreichenCP Beam(TM), RF Spotlight(TM) und Diversity Fin® Antenna neben anderenHF-Produkten, die weltweit in Gotteshäusern, Schulen, Geschäftslokalen undVeranstaltungsräumen eingesetzt werden.Pressekontakt:Gian CaterineChief Financial OfficerE-Mail: gian@rfvenue.comTel.: 800 795 0817Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150624/4767467OTS: RF Venue