Anlegerverlag Deutsche EuroShop: The sky is the limit! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 18.11.2020, 17:30 | 27 | 0 | 0 18.11.2020, 17:30 | Foto: www.anlegerverlag.de Einen echten Frühstart legt heute Deutsche EuroShop auf das Parkett. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund fünf Prozent freuen. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Deutsche EuroShop-Aktie. Einfach hier klicken. Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. Wenn bis zum Handelsende nichts mehr passiert, überbietet der Titel schließlich sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato wurde dieser Wendepunkt bei 17,28 EUR ausgelotet. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen. Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Denn es gibt heute durch den starken Preisanstieg einen satten Rabatt beim Kauf von Puts. Wenn Sie Deutsche EuroShop bereits im Depot haben, können Sie sich heute entspannt zurücklehnen. Fazit: Bei Deutsche EuroShop geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer