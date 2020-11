Musterdepot & wikifolio – Update 47/2020

In unserem wikifolio „Smart Investor – Momentum“ haben wir in der laufenden Woche nur kleinere Arrondierungen vorgenommen. Der Momentumschock der Vorwochen steckt uns hier noch ein wenig in den Knochen. Von einigen Highflyern wie Plug Power und va-Q-tec haben wir uns nun unter Tradinggesichtspunkten erst einmal getrennt. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten Zugang zu allen Musterdepots - …