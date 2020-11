Menschenrechte in der Palmölproduktion

Berlin (ots) - Zertifizierung ist ein Baustein auf dem Weg zur

menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht - Forum Nachhaltiges Palmöl und das

Deutsche Institut für Menschenrechte präsentieren aktuelle Studie



Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat in enger Kooperation mit dem Forum

Nachhaltiges Palmöl e.V. (FONAP) eine Studie zu Menschenrechten im Palmölsektor

durchgeführt. Diese wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

(BMEL) in Auftrag gegeben. Ziel der Studie war es, menschenrechtliche

Herausforderungen im Palmölsektor zu beleuchten und Handlungsansätze zu

erarbeiten.





Die FONAP-Mitglieder mit ihrer strengen Selbstverpflichtung haben im Hinblickauf ökologisch verträgliches Palmöl bereits sehr gute Ergebnisse erzielt. "Mitdem Fokus auf eine umfassende Transformation nachhaltiger Palmöllieferketten istes uns wichtig, die soziale und menschenrechtliche Situation stärker als bisherzu beleuchten. Die Ergebnisse der qualitativen Studie zeigen, dassZertifizierung ein wichtiger Baustein ist, der jedoch um begleitende Maßnahmenergänzt werden muss. Wir von FONAP sehen das als Auftrag, hier zusammen mitallen Akteuren zusätzliche praktikable Handlungsempfehlungen zu entwickeln undbereits bestehende Zertifizierungssysteme weiter zu stärken", so Almut Feller,FONAP-Vorstandsvorsitzende.Ein besonderes Augenmerk der Studie lag auf der menschenrechtlichen Analyse vonZertifizierungssystemen, speziell des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO),der unter anderem von FONAP-Mitgliedern aktiv genutzt wird. Der RSPO ist dasweltweit führende Zertifizierungssystem bei Palmöl. Die Autorin und der Autorder Studie entwickelten Kriterien zur menschenrechtlichen Einschätzung vonZertifizierungssystemen. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass der RSPO-Standardnormativ viele menschenrechtliche Probleme adressiert und Unternehmen bei derErfüllung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht unterstützen kann. Jedochwurden auch mögliche Lücken identifiziert. Die Nutzung des RSPO-Standardsentbindet Unternehmen daher nicht von der Verantwortung, die Menschenrechteinnerhalb ihrer eigenen Aktivitäten zu achten.Michael Windfuhr, Stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts fürMenschenrechte, zur Studie: "Zertifizierungssysteme können helfen, dieKernelemente der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht umzusetzen, sie allerdingsnicht ersetzen. FONAP kommt hier eine herausgehobene Rolle zu. Es kann seineMitgliedsunternehmen, darunter vor allem auch kleine und mittelständischeUnternehmen sowie solche Unternehmen, die in ihren Produkten nur sehr geringeMengen Palmöl verwenden, in der Wahrnehmung ihrer menschenrechtlichen