PORR: Nettoverschuldung soll deutlich sinken

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die PORR AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) einen Rückgang der Produktionsleistung erlitten und dabei ein deutlich negatives Vorsteuerergebnis erzielt. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Für das kommende Jahr 2021 gehe das Management unter der Prämisse der Überwindung der Pandemie von einer Produktionsleistung im Bereich von 5,3 bis 5,5 Mrd. Euro aus und plane dabei mit einer Vorsteuermarge von 1,3 bis 1,5 Prozent. Durch das Zukunftsprogramm PORR 2025 sehe das Analystenteam wiederum auf der Kostenseite eher größere Chancen für 2022 und die folgenden Jahre, die dann auch konjunkturell durch einen vollständigen Sieg über die Corona Pandemie und steigende Aktivität in der Bauindustrie und im Bereich Infrastruktur begleitet werden dürfe. Die Nettoverschuldung werde am Jahresende voraussichtlich in einem Korridor von rund 250 bis 300 Mio. Euro – und damit klar unter dem Vorjahreswert – liegen. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 19,00 Euro) und erneuern das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.11.2020, 17:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 18.11.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/PORR_18Nov2020.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.