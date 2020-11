Marktbericht LS-X am Abend Erneute Annäherung an die Monatshochs Anzeige Autor: LS-X Trader 83 | 0 18.11.2020, 18:26 | Heute sahen wir eine positive Tendenz am Aktienmarkt, die dem DAX eine erneute Annäherung an die Monatshochs ermöglichte. Was waren die Hintergründe dieser Bewegung? Heute sahen wir eine positive Tendenz am Aktienmarkt, die dem DAX eine erneute Annäherung an die Monatshochs ermöglichte. Was waren die Hintergründe dieser Bewegung? Die Wochenmitte hielt im DAX keine Überraschung parat, jedoch eine Fortsetzung der Aufwärtstendenz aus den vergangenen beiden Handelstagen. Hierbei wurde zunächst die Unterstützung um 13.070 noch einmal getestet um anschliessend über das Vortageshoch zu steigen. Stabile DAX-Wochenmitte Direkt zum Handelsstart teste der DAX die Unterstützung des Vortages, welche nun mit 13.070 Punkten bereits mehrfach im Interesse der Marktteilnehmer stand. Auch heute hielt diese wieder dem Verkaufsdruck stand und generierte gleich nach Morgen entsprechendes Kaufinteresse. Bereits am Vormittag konnte mit diesem Schwung das Vortageshoch angelaufen und dann auch überschritten werden. Ein wichtiger Schritt für Anleger, die erfahrungsgemäß im vierten Quartal auf steigende Kurse zum Jahresausklang hin spekulieren. Sie wurden nicht enttäuscht, denn der DAX neigte am Nachmittag nicht mehr zur Schwäche und verteidigte sein Plus bis zum Handelsende. Es belief sich auf 68 Punkte und hatte damit die Kursschwelle von 13.200 Zählern knapp überschreiten können. So lesen sich die Eckdaten von heute im DAX:



Eröffnung 13.086,43PKT Tageshoch 13.213,63PKT Tagestief 13.074,67PKT Vortageskurs 13.133,47PKT Der Intraday-Chartverlauf kann hierbei wieder einen Trend vorweisen: Kann sich die Wall Street am Abend mit diesem Schwung der runden 30.000er-Marke Annähern? Blick auf die Einzelwerte im DAX Weiterhin volatil bleiben die Automobilwerte. Hier stach vor allem Daimler hervor, die mit den geringsten Verlusten durch die aktuelle Zeit kommen. Im Oktober sanken die Pkw-Neuzulassungen europaweit um 7,8 Prozent, Deutschland war mit 23 Prozent davon sehr stark betroffen. Während der VW-Konzerns ein Minus von neun Prozent und BMW minus 13,5 Prozent ausweisen mussten, kam Daimler mit "nur" 8 Prozent Minus gut davon. Entsprechend positiv war auch die Reaktion im Aktienkurs. Über die Ausrichtung der Autobranche allgemein und den chinesischen Hersteller NIO sprachen wir am Morgen mit unserem Händler: . Ebenfalls Thema war die historische Übernahme seitens der Deutschen Börse. Hier kauft man in Höhe von 1,5 Milliarden Euro den Aktionärsberater ISS zu, der in Richtung ESG Zukunftsvisionen aus Sicht der Anleger überprüft und bewertet. Das Unternehmen erwartet im laufenden Jahr bereits aus diesem Deal einen Nettoerlös von mehr als 280 Millionen US-Dollar und spätestens ab 2023 einen zusätzlichen Gewinn. Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick: Kann das mittelfristige Bild im DAX bereits eine Veränderung generieren? Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart Mit dem Rücklauf and ie 13.200 ist noch kein Signal entstanden, wohl aber der Aufschluss zum Widerstandsbereich der letzten beiden Wochen. Dieser ist hier rot skizziert und stellt aktuell den Widerstand im DAX dar: Es bleibt somit für den weiteren Verlauf spannend, ob diese Dynamik bis zum Monatshoch bei 13.300 Punkten beibehalten werden kann. An der Wall Street zeigt sich nachbörslich eher eine Schwächephase, die den Markt in der Bandbreite des bisherigen Handels verlaufen lässt. Gerne begleiten wir Sie auch morgen wieder vorbörslich auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange mit einem DAX-Blick und spannenden Einzelwerten in den Handelstag.







