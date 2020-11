US-Repräsentantenhaus stimmt nächsten Monat über Cannabislegalisierung ab

Washington 18.11.2020 - Für einige US-Bundesstaaten haben die Wahlen vor zwei Wochen hinsichtlich Cannabis viel Veränderung gebracht. Auf Bundesebene dürfte dies noch einige Zeit dauern. Im Dezember wird eine entsprechende Abstimmung erwartet.



Vier US-Bundesstaaten haben am 3. November für die Legalisierung von Cannabis gestimmt. In drei Weiteren sollen ähnliche Schritte vorbereitet werden, allen voran in New York, wo die Politik auf jeden zusätzlichen Dollar an Steuereinnahmen angewiesen.





Bereits im September war ein Gesetzesentwurf im US-Repräsentantenhaus fertiggestellt, über den dann aber ob eines erwarteten Stimulusgesetzes nicht abgestimmt wurde. Die Demokraten fürchteten, ein Cannabisgesetz statt eines Stimuluspakets zu verabschieden, würde den Bürgern einen falschen Eindruck der Prioritäten geben.Nun ist es Mitte November, ein neues Stimuluspaket ist auch weiterhin wenig wahrscheinlich und die Frustration bei den Unterstützern der Legalisierung wächst.In der vergangenen Woche hat Steny Hoyer von den Demokraten im Repräsentantenhaus angekündigt, im Dezember eine Abstimmung über den sogenannten MORE-Act abhalten zu wollen. Der Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement Act soll den nächsten US-Präsidenten Biden unter Druck setzen, Reformen im Cannabisbereich zügig anzugehen. Mit Kamala Harris an seiner Seite hat Biden zwar eine reformfreudige Mitspielerin, von den Forderungen vieler Demokraten ist Biden weit entfernt.Mit dem MORE-Act solle Cannabis auf Bundesebene neu eingestuft werden, Vorstrafen wegen Cannabisvergehen sollen gelöscht werden und es soll eine bundesweite Steuer in Höhe von fünf Prozent erhoben werden. Die hieraus generierten Einnahmen sollen dann in Communities fließen, die besonders von den Drogenkriegen beeinträchtigt sind.Bei den Republikanern, die im Repräsentantenhaus weiter in der Minderheit sind, den Senat aber voraussichtlich halten werden, stoßen die Pläne der Demokraten größtenteils als Ablehnung. Die Steuerpläne, ohnehin ein rotes Tuch für jeden Republikaner, werden als Reparationszahlungen an Minderheiten bezeichnet, etwas, das kein Republikaner seiner Wählerschaft zumuten will.Die Corona-Pandemie beherrscht weiterhin das Tagesgeschehen in vielen Ländern der Welt. Wissenschaftler, Regierungen, Unternehmen und Bürger suchen nach Wegen, mit der Erkrankung umzugehen und die Folgen die Wirtschaft zu lindern, gleichzeitig aber auch die öffentliche Gesundheit sicherzustellen. Eine Reihe von Wirkstoffen wird gegenwärtig für die Behandlung von Covid-19 geprüft. In Kanada gehen Wissenschaftler der Uni Lethbridge davon aus, dass es Cannabisextrakte gibt, die bei der Prävention und Behandlung von COVID-19 eingesetzt werden könnten. So könnten Cannabinoide dafür sorgen, dass der menschliche Körper weniger empfänglich für das neuartige Coronavirus wird. Natürlich sollten bei einer Lungenerkrankung wie COVID-19 Wirkstoffe nicht über die Lunge aufgenommen werden, sondern mittels essbarer Produkte. NeutriSci International dringt damit auf den größten Cannabismarkt in Nordamerika vor. Dort sollen unter anderem Marbl Melts angeboten werden – mit Cannabis versetzte essbare Produkte, die mit THC oder CBD in klinisch getesteten Dosierungen angereichert sind. Darüber hinaus plant ein potentieller Vertriebspartner von NeutriSci International den Schritt auf den japanischen Markt. Dort könnten mindestens 46.000 Verkaufsstellen bedient werden.NeutriSci hat am 31. August ein Update zu Vertragspartnern, Märkten und Produktlinien veröffentlicht. So wird durch den Partner Cryopharm ein Mischgetränk auf Cannabisbasis in der Produktlinie Marbl Melts eingeführt. Dieses wird unter dem Namen Kali Juice verkauft und werden neben anderen Produktlinien ab sofort in Kalifornien verfügbar sein. Im nächsten Monat ist zudem die Einführung in einem weiteres US-Bundesstaat geplant, wo der Vertrieb in mehr als 600 Apotheken erfolgen soll. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3juHb57Am 16. Juli hat NeutriSci bekanntgegeben, dass man einen exklusiven Fünf-Jahresvertrag für den Vertrieb in Japan unterzeichnet habe. Im Rahmen des Vertrages mit Tabletz LLC, der Partner von NeutriSci in Japan, hat das Unternehmen das Recht erhalten, Breitsprektrum-Hanfprodukte in Japan zu vertreiben. Die erforderliche Zulassung durch das japanische Gesundheitsministerium wird in Kürze erwartet. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2ZDhBnFNeutriSci hat am 4. August bekanntgegeben, dass das Unternehmen vom japanischen Gesundheitsministerium die finale Produktzulassung für eine neue CBD-Produktlinie erhalten habe. Diese wird von Tabletz LLC auf dem Markt gebracht und sollen auf dem geistigen Eigentum, der Technologie und Inhaltsstoffe von NeutriSci basieren. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/39Tbmj3NeutriSci International teilte am 12. August mit, dass der US-Produktions- und Vertriebspartner in der letzten Augustwoche mit der Auslieferung der CBD- und THC-Produkte von beiden Unternehmen in mehr als 90 Apotheken im Süden Kaliforniens beginnen wird. Bis Ende des Jahres soll das Vertriebsnetz auf mehr als 350 Apotheken ausgeweitet werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3aqkgENAm 15. Oktober gab NeutriSci International bekannt, dass der Fertigungs- und Vertriebspartner Cryopharm den Vetrieb von CBD- und THC-Produkten in Washington beginnen wird. Der Bundesstaat an der US-Westküste gilt als einer der umsatzstärksten Cannabismärkte weltweit. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3j3NITYFür NeutriSci International öffnen sich damit riesige Absatzchancen. In den USA wurden im Jahr 2017 1,0 Mrd. USD für Lebensmittel und Getränke auf Cannabis-Basis ausgegeben. Im Jahr 2022 dürfte hier ein Niveau von 4,1 Mrd. USD erreicht werden. Weltweit könnte der Markt ein Volumen von 32 Mrd. USD erreichen, wie man bei der Arcview Group erwartet. NeutriSci International plant in den nächsten Schritten die Expansion in die US-Bundesstaaten Nevada, Oklahoma und Michigan. In diesem Jahr soll auch noch die Expansion nach Kanada erfolgen, wo essbare Cannabisprodukte seit Oktober 2019 legalisiert sind.Die Kollegen von SmallCap-Investor haben sich kürzlich mit Glen Rehman, dem CEO von NeutrSci International Inc. zusammengesetzt. In dem Interview geht es um die Aussichten für den japanischen Markt und die mittelfristigen Meilensteine des Unternehmens. Das gesamte Video sehen Sie hier:https://www.youtube.com/watch?v=wTu06to2488Quelle:https://www.youtube.com/watch?v=wTu06to2488NeutriSci International Inc. (WKN: A12GAQ) hat erst kürzlich 1,15 Mio. CAD an frischem Kapital eingesammelt. Strategische Investoren aus Asien und Europa sind an Bord, was deutlich macht, dass sich NeutriSci International nicht auf den nordamerikanischen Kontinent beschränken dürfte. 