Tagesausblick für 19.11.: DAX steckt fest. SAF und Autobauer geben Gas!

Jeder Rücksetzer wird in diesen Tagen von den Bullen wieder zum Einstieg genutzt. So auch heute. Nach einer anfänglichen Schwäche legten DAX® und EuroStoxx®50 wieder zu. Unterstützung bekamen die Käufer unter anderem von guten Wirtschaftszahlen. So stieg der Auftragsbestand der deutschen Industrie im September deutlicher als erwartet. Dabei blieben beide Indizes jedoch in dem seit einigen Tagen gebildeten Seitwärtstrend.

Am Anleihenmarkt gaben die Renditen leicht nach. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,55 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere setzte sich bei 0,865 Prozent fest. Die Edelmetalle präsentierten sich derweil mehrheitlich freundlich. Der Silberpreis setzte sich oberhalb von 24,50 US-Dollar pro Feinunze fest. Palladium und Platin verbesserten sich gar um jeweils zwei Prozent. Nicht ganz so stark stieg der Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil schob sich dennoch über die Marke von 44 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

BioNTech und Pfizer steigen deutlich an, nachdem der Covid-19-Impfstoff einen Schutz von 95 Prozent statt der zunächst kommunizierten 90 Prozent verspricht. Die Deutsche Börse erklärte bei der Vorlage der neuen Strategie „Compass 2023“, in den kommenden Jahren Umsatz und Gewinn jeweils zweistellig steigern zu wollen. Dabei setzt das Management sowohl auf internes Wachstum als auch Akquisitionen. Heute meldete die Börse, dass 80 Prozent an der ISS-Management übernimmt. SAF Holland zeigte sich bei der Vorlage der Geschäftszahlen optimistischer als noch vor einigen Monaten. Die Aktie reagierte mit einem Plus von über 16 Prozent. Schwache Aussichten von Schaeffler drückten das im SDAX® notierte Unternehmen zeitweise unter EUR 6. Siemens Healthineers beantragte eine US-Notfallgenehmigung für den Corona-Antikörpertest. Nach dem zweittägigen Rücksetzer konnte sich die Aktie heute bei rund EUR 37,50 stabilisieren. Der Auftragsbestand der Deutschen Industrie stieg im September an. Die gute Nachricht spiegelte sich unter anderem im Kursverlauf des Solactive Deutscher Maschinenbau Index wider. Inzwischen hat der Index das Niveau vor Ausbruch der Coronakrise erreicht. Die schwachen Zulassungszahlen des europäischen Automobilverbands ACEA haben den Autoaktien keine Spuren hinterlassen. Vielmehr gaben die Aktien von BMW, Daimler und VW Gas. In den USA bekam Boeing die Starterlaubnis für den Unglücksjet 737Max. Die Aktie hob in den ersten Handelsstunden ab. Zum zeigten sich US-Banken und Tesla stark. undsteigen deutlich an, nachdem der Covid-19-Impfstoff einen Schutz von 95 Prozent statt der zunächst kommunizierten 90 Prozent verspricht. Dieerklärte bei der Vorlage der neuen Strategie „Compass 2023“, in den kommenden Jahren Umsatz und Gewinn jeweils zweistellig steigern zu wollen. Dabei setzt das Management sowohl auf internes Wachstum als auch Akquisitionen. Heute meldete die Börse, dass 80 Prozent an der ISS-Management übernimmt.zeigte sich bei der Vorlage der Geschäftszahlen optimistischer als noch vor einigen Monaten. Die Aktie reagierte mit einem Plus von über 16 Prozent. Schwache Aussichten vondrückten das im SDAX® notierte Unternehmen zeitweise unter EUR 6.beantragte eine US-Notfallgenehmigung für den Corona-Antikörpertest. Nach dem zweittägigen Rücksetzer konnte sich die Aktie heute bei rund EUR 37,50 stabilisieren. Der Auftragsbestand der Deutschen Industrie stieg im September an. Die gute Nachricht spiegelte sich unter anderem im Kursverlauf deswider. Inzwischen hat der Index das Niveau vor Ausbruch der Coronakrise erreicht. Die schwachen Zulassungszahlen des europäischen Automobilverbands ACEA haben den Autoaktien keine Spuren hinterlassen. Vielmehr gaben die Aktien vonundGas. In den USA bekamdie Starterlaubnis für den Unglücksjet 737Max. Die Aktie hob in den ersten Handelsstunden ab. Zum zeigten sich US-Banken undstark.

Aus Europa meldet morgen CTS Eventim, Knorr Bremse und ThyssenKrupp Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. ABB und Evotec laden zum Investorentag und Borussia Dortmund zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Europa – Leistungsbilanz Euro-Zone, September

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 14. November

USA – Industrieindex Philly Fed, November

USA – Frühindikatoren, Oktober

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.230/13.310/13.460 Punkte Unterstützungsmarken: 12.810/12.980/13.050 Punkte Nach einem Rücksetzer zu Handelsbeginn drehte der DAX® nach Norden und erreichte zum Handelsschluss die Marke von 13.200 Punkten. Wie in den zurückliegenden Tagen beschrieben, findet der Index zwischen 13.230 und 13.310 eine Widerstandszone. Diesen Bereich gilt es zu überwinden. Bis dahin muss immer wieder mit Rücksetzern bis 12.980 Punkte gerechnet werden. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 18.09.2020– 18.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 19.11.2013 – 18.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Der Beitrag Tagesausblick für 19.11.: DAX steckt fest. SAF und Autobauer geben Gas! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).