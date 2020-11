Brandbrief aus der deutschen Gastronomie

Frankfurt/Main (ots) - Rund 40 führende Gastronomen wie die CEOs der

Block-Gruppe und L'Osteria-Gruppe, Stephan von Bülow und Mirko Silz, aber auch

Top-Gastronomen wie Tim Mälzer und Brauerei-Chefs wie Heinrich Philipp Becker

von Gaffel-Kölsch, zeigen sich äußerst besorgt über die Maßnahmen der Politik in

Bezug auf die deutsche Gastronomie.



Brandbrief an Kanzlerin und Ministerpräsidenten der Länder:





Seite 2 ► Seite 1 von 2

1. Die unverhältnismäßigen Härten des aktuellen Lockdowns sollten durch dieBundesregierung mit Novemberhilfen ausgeglichen werden: Von diesen Hilfen istbis dato nichts angekommen.2. Das Zögern der Bundesregierung sowie der Länder ist unverständlich, da derFinanzminister unmissverständlich klargestellt hat: Das Geld ist vorhanden undder Bund kann es sich selbstverständlich leisten.3. Aktuelle Entwicklungen lassen vermuten, dass der Lockdown auch über denNovember hinaus aufrechterhalten werden wird: Auch für alle kommenden Zeiteneines Lockdowns muss die Gastronomie entschädigt werden. Hieran darf auch dasneue Infektionsschutzgesetz nichts ändern.4. Vertreter führender Unternehmen unserer Industrie erkennen in der behäbigenUmsetzungstaktik der Politik zunehmend eine systematische Verzögerungsstrategie- Hilfen werden versprochen, aber erst nach dem Branchentod ausgeliefert. Daswird dann auch nicht so teuer, aber man hat ja politisch getan, was man alsPolitiker tun konnte. Und vernichtet bis zu 2 Mio. Arbeitsplätze.Die Fakten im Überblick:Die Novemberhilfen...- ... wurden bisher nicht ausgezahlt: Mit der Verkündung des Lockdowns wurdenHilfen in Aussicht gestellt, die den Unternehmen eine Perspektive boten. Dochdie Politik lässt die Gastronomen 'am langen Arm verhungern'. Durchbürokratisches Klein-Klein wird die Auszahlung immer weiter verzögert, so dassder Name 'Novemberhilfen' inzwischen wie Hohn klingt. Aktuell diskutierteAbschlagszahlungen sind keine Hilfe.- ... sind angemessen: Die Gastronomie hat bisher wie kaum ein andererWirtschaftszweig unter der Pandemie und den Schutzmaßnahmen zu leiden gehabt. Sowurden zunächst teure Hygienemaßnahmen umgesetzt, um dann dennoch in einen nichtabsehbaren Lockdown zu gehen. Die in Aussicht stehenden Hilfen decken nur einenkleinen Teil der aufgelaufenen Verluste und werden schon viele Gastronomen nichtmehr retten können.- ... sind finanziert: Der Finanzminister hat die Novemberhilfen auch zugesagt,um den Widerstand der betroffenen Unternehmer zu reduzieren. Nur um sie jetzt imRegen stehen zu lassen. Dabei steht das Geld laut Auskunft von Herrn Scholz zurVerfügung und kann ausgezahlt werden.- ... müssen auch für die folgenden Monate gelten: Wenn der Lockdown verlängert