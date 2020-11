B2Broker führt die White-Label-Margenhandelsplattform B2Margin ein

Bild 1: B2Margin WL-Margenhandelsplattform (Graphic: Business Wire)

Der seit Langem in den Devisenmärkten stattfindende Margenhandel ist in dem sich schnell entwickelnden Kryptobereich sehr beliebt. Selbst große Handelsbörsen haben nun dank seines hohen Potentials für Gewinne, die heutzutage mit dem Spot-Handel nicht erreichbar sind, den Leverage-Handel implementiert.

CEO und Gründer von B2Broker, Arthur Azizov, erklärt: „Der Margenhandel hat wirklich an Beliebtheit gewonnen, obwohl der Handel mit Derivaten das ist, was zu Beginn alle verhindern wollten. 2016 zogen alle Händler den Spot-Handel vor. Doch nun bewegen sich die Geschäfte in Richtung des Handels mit Derivaten, was unsere Entscheidung rechtfertigt, B2Margin zu entwickeln und eine attraktive Margenhandelslösung für unsere Kunden anzubieten.“

Der Krypto-Margenhandel bietet mehrere überzeugende Vorteile im Sinne von mehr Handelsmöglichkeiten. Die Bedrohung von Börsenhacks ist ebenso minimiert, da der Leverage-Handel den Kapitalbetrag reduziert, der von einer Börse gehalten werden muss.

Über B2Margin

B2Margin ist eine White-Label-Margenhandelsplattform, die von B2Broker entwickelt wurde und eine Reihe von Funktionen einschließlich Einführung, Compliance, Riskomanagement, Preisgestaltung und Handelsanalytik umfasst.

B2Margin bietet Händlern die Möglichkeit, ihren Laverage-Handel anzukurbeln, und wurde sowohl für institutionelle Kunden als auch Kunden aus dem Einzelhandel entwickelt. Es unterstützt mehrere Anlagekategorien wie FX, Metalle, Indizes, Energien, Aktien, ETFs, Kryptowährungen (CFDs) sowie Spot/Kassa-Kryptowährungen und hat zukünftige Kryptowährungen in Vorbereitung. Das heißt, dass jeder Broker in der Lage sein wird, seinen Kunden in allen aufgeführten Anlagekategorien zwei Lösungen zu bieten: entweder Laverage- oder Kassahandel.

Darüber hinaus befindet sich B2Broker in den letzten Zügen der Fertigstellung seines Dividendenverteilungsmoduls, das es Brokern/Händlern ermöglichen wird, für STO-Aktien und Cash Equities Liquidität zur Verfügung zu stellen.

Professionelle und adaptive Benutzeroberfläche

B2Margin bietet eine große Bandbreite an Funktionen mit einer erweiterten Oberfläche an, die allen Anforderungen von Anfängern bis hin zu professionellen Händlern entspricht. Durch einen konfigurierbaren und adaptiven Aufbau können Endbenutzer gemäß ihren Bedürfnissen und Präferenzen wählen, was sie sich anzeigen lassen möchten. Instrumente für den Handel sind in Kategorien unterteilt und stellen somit einen anpassbaren Arbeitsplatz bereit, der eine intuitive Darstellung von Marktdaten, eine umfassende Reihe von Handelstools und ein vollständiges Branding sowie eine komplette Anpassung umfasst.