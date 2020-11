Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. So genügt ein Anstieg von rund sechs Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Der Titel hatte diesen Höchstwert zuletzt bei 47,04 EUR gefunden. Die Situation ist also mehr als angespannt.

Die übergeordnete Perspektive wird über den 200-Tage-Durchschnitt bestimmt, der momentan bei 47,34 EUR verläuft. In der langfristigen Perspektive geben daher Abwärtstrends die Richtung vor. Für mittelfristig orientierte Anleger stehen die Vorzeichen gut, da die Aktie über ihrer 50-Tage-Linie liegt.

