PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch spürbar zugelegt. Sie überflügelten mit ihren prozentualen Gewinnen die westeuropäischen Aktienmärkte, die zwar mehrheitlich ebenfalls stiegen, jedoch deutlich moderater.

Die stärksten Kursgewinne verzeichnete die Budapester Börse. Der ungarische Leitindex Bux zog um 2,38 Prozent auf 38 361,82 Punkte an. Gestützt wurde er vor allem von den satten Kursgewinnen der Schwergewichte OTP Bank mit plus 2,8 Prozent und Richter Gedeon mit plus 2,7 Prozent. Die Mol -Aktien legten mit einem Plus von 1,9 Prozent ebenfalls deutlich zu.