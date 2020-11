Nürnberg (ots) - Das Landgericht Marburg hat am 29.10.2020, Az.: 2 O 67/20, eine

wichtige Entscheidung im sogenannten Audi Abgasskandal erlassen und einem durch

die Nürnberger Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte vertretenen Audi

A6-Fahrer Schadensersatz zuerkannt. "Nach unserem Kenntnisstand handelt es sich

um eine der ersten positiven Entscheidungen bundesweit, die einen durch Audi

hergestellten 3,0 Liter Dieselmotor der Schadstoffklasse Euro 5 betrifft. Zudem

hat Audi bereits angekündigt, gegen die Entscheidung keine Rechtsmittel

einzulegen, so dass das Urteil rechtskräftig ist", berichten Dr. Marcus Hoffmann

und Mirko Göpfert, Partner der im Bank- und Verbraucherschutzrecht tätigen

Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte aus Nürnberg.



Für die Audi AG wird es im Dieselskandal immer enger. Nachdem bereits das OLG

Koblenz mit Urteil vom 05.06.2020, 8 U 1803/19, feststellte, dass der Autobauer

aus Ingolstadt haftet, verurteilte in letzter Zeit auch das OLG Naumburg mit

Urteil vom 18.09.2020, Az.: 8 U 39/20, die Audi AG zur vollständigen

Rückabwicklung des Kaufvertrages über einen Audi SQ5 3.0 TDI. In einem durch die

Nürnberger Kanzlei Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte erstrittenen Urteil des

Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 18.08.2020, Az.: 4 O 219/20, wurde einem Audi

Q7-Fahrer einen Schadensersatzbetrag in Höhe von 76.526,18 EUR zuerkannt. Diese

Entscheidungen ordnen sich in eine Reihe erfolgreicher Verfahren gegen die Audi

AG rund um den Motor des Typs EA 897 mit der Schadstoffklasse Euro 6 ein.







Schadstoffklasse Euro 5 eine empfindliche Niederlage vor Gericht einstecken

müssen. In seiner aktuellen Entscheidung vom 29.10.2020, 2 O 67/20, stellte das

LG Marburg fest, dass die Audi AG wegen der Manipulationen an einem 3.0 V6

Dieselmotor mit der Abgasnorm Euro 5 haftet. Die Entscheidung ist bahnbrechend.

"Nach unserem Kenntnisstand gibt es im gesamten Bundesgebiet bislang nur äußerst

vereinzelt positive Entscheidungen, welche die mit 3,0 Liter Dieselmotoren der

Abgasnorm Euro 5 bestückten Premium-Modelle der Audi AG betreffen", freut sich

der sachbearbeitende Rechtsanwalt Göpfert.



Nachdem die Manipulationen bei 3,0 Liter V6 Dieselfahrzeugen erst unlängst

aufgedeckt worden sind, kann es natürlich noch nicht die "Urteilsflut" wie gegen

die

mit Urteil vom 25.05.2020, VI ZR 252/19, bestätigt, dass Käufern von

Dieselfahrzeugen mit EA189-Motoren Schadensersatzansprüche gegen VW wegen einer

vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung zustehen.



Die haftungsbegründenden Tatsachen sind indessen hier wie dort die gleichen.

Nach Überprüfung der uns vorliegenden Bescheide, wurden durch das

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) abhängig vom Modelltyp verschiedenste Dinge bei den

3-Liter Motoren bemängelt", erläutert Rechtsanwalt Dr. Hoffmann. Nach Auffassung

der Nürnberger Rechtsanwälte stehen bereits aufgrund der vom KBA aufgefundenen

illegalen Abschalteinrichtungen auch für die betroffenen Kunden die notwendigen

Tatsachen zur Verfügung, um Schadensersatzansprüche erfolgversprechend geltend

zu machen.



Die aktuelle Entscheidung des Landgerichts Marburg vom 29.10.2020 zeigt erneut,

dass auch Besitzer von Dieselfahrzeugen der Marken Audi, Porsche und VW mit 3,0

Liter Motoren der Schadstoffklasse Euro 5 ihre Schadensersatzansprüche mit aller

Konsequenz verfolgen und durchsetzen sollten. Bemerkenswert ist auch, dass die

Audi AG bereits vor Ablauf der Berufungsfrist mitteilte, gegen das Urteil des LG

Marburg keine Berufung einzulegen. Die Entscheidung ist damit rechtskräftig und

der Kauf wird bald vollständig rückabgewickelt werden.



