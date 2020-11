Temenos wird im Dow Jones Sustainability World und Europe Index als führendes Unternehmen bezeichnet

Wie Temenos AG (SIX: TEMN), der Anbieter von Bankensoftware, heute bekanntgab, wurde das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge im Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) und erstmals im DJSI Europe Index in der Kategorie Software und Dienstleistungen als führend in Sachen Nachhaltigkeit eingestuft.

Temenos ist eines von nur acht Unternehmen in der Kategorie Software und Dienstleistungen, das im DJSI World Index unter 72 eingeladenen Unternehmen gelistet ist. Temenos wird zudem erstmals im DJSI Europe Index aufgeführt, wo von den zehn eingeladenen Unternehmen in dieser Kategorie nur zwei aufgeführt werden. Temenos hatte die höchste Branchenbewertung in den Bereichen Informationssicherheit/Cybersicherheit und Systemverfügbarkeit, Schutz der Privatsphäre, Umweltberichterstattung, Richtlinien- und Verwaltungssystem, Sozialberichterstattung, Menschenrechte sowie gesellschaftliche Verantwortung und Philanthropie. Diese Einstufung würdigt das Engagement von Temenos für Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil seiner Unternehmensstrategie.