Nikola – jetzt geht es richtig rund!

Liebe Leser, ein spannender Börsentag. Hoch interessanter Verlauf der Volatilität, 4 ausgesprochen spannende Grafiken zum Sentiment im Markt. Dazu ein Fear and Greed, der bei richtiger Interpretation fast auf Level 2019 November angelangt ist. Hinzu kommen Aussagen von FED-Chef Powell. Und bei uns im Börsendienst im Video – Nikola. Schaut auf den Tageschart. Es geht richtig rund und Hintergrund sind die Aussagen zum Zurechtkommen von Nikola ggf. auch ohne GM. Was haben wir noch? Unser nächster DAX-Trade im Turbo-Dienst wurde mit Gewinn geschlossen. Nummer 25 in Serie. Heute kassiert bei 13.190 Punkten. Dazu haben wir sehr schöne neue Inline-Scheine, frische Ware auf Tesla – die letzten gingen alle zu 150% und mehr Gewinn in den Verkauf – und den Blick auf Nvidia nachbörslich. On top – Bitcoin. Bei 12.000 empfohlen sollte man jetzt 50% der Gewinne einstreichen. Den richtigen Broker für den Bitcoin haben wir Euch genannt, Vontobel hat momentan kein Angebot mehr. Schönen Abend allen Euer TEAM FR PS: Wer noch reinschauen mag in usner letztes Webinar – hier ist es.