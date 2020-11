NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch nur wenig von ihren Schlussständen am Vortag entfernt. Börsianer sprachen von einem "lustlosen Handel". Impulse gab es kaum. Die Immobiliendaten aus dem Monat Oktober waren zudem gemischt ausgefallen.

Nach seinem kleinen Rücksetzer am Vortag legte der Dow Jones Industrial zunächst moderat zu. Rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss gab der US-Leitindex allerdings um 0,02 Prozent auf 29 778,59 Punkte nach. Mit Spannung wird zwar nach wie vor darauf gewartet, wann er erstmals in seiner 124-jährigen Geschichte die Marke von 30 000 Punkten überspringt. Sehr unwahrscheinlich ist aber, dass es noch an diesem Mittwoch passiert.