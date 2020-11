ARTCELS führt im 1. Quartal 2021 ICO die Utility Coin "ARTEM" ein zur Erleichterung eines sicheren und geschützten Handels auf seiner Kunst-Investitionsplattform ein

London (ots/PRNewswire) - ARTCELS (https://www.artcels.com/) , die weltweiterste digitale Plattform für Kunstinvestitionen, wird in Zusammenarbeit mit der4ARTechnologies AG (https://www.4art-technologies.com/) und der Assetyze AG(https://assetyze.com/) eine Utility Coin namens "ARTEM" herausgeben, umsicheren Handel, Investitionen und Austausch zwischen ihren Mitgliedern zuerleichtern. Dank eines Systems, das das Investitionsrisiko minimiert und mitHilfe der Blockchain-Technologie modernste Sicherheit bietet, hat ARTCELS mitseinem ersten offiziellen Portfolio "XXI" Investoren einen beispiellosen Zugangzu erstklassiger zeitgenössischer Kunst ermöglicht.Das ICO von ARTEM im 1. Quartal 2021 markiert einen wichtigen Meilenstein in derEntwicklung von ARTCELS, da das zentrale Wertversprechen der Plattform durchpositive Trends in den Kunst-, Krypto- und Fintech-Märkten bestätigt wird. ARTEMwurde in Partnerschaft mit Domo Fintech entwickelt, einem Start-up-Unternehmen,das sich auf die Bereitstellung von Fintech- und VR-Technologie für denKunstmarkt spezialisiert hat. Nach seiner Veröffentlichung wird ARTEM dasInstrument für Investitions- und Auszahlungstransaktionen über dieARTCELS-Plattform sein. ARTEM kann auf Bittrex auch über die intermediäreKrypto-Währung 4Art Coin, die derzeit an der Börse notiert ist, in diewichtigsten Währungen umgerechnet werden. Auf diese Weise wird den Anlegernsofortige Liquidität gegen die Aktien, die sie im Portfolio von ARTCELSbesitzen, gewährt.