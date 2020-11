Shin-Etsu Chemical hat einen Formsilikonkautschuk entwickelt, der ein geringeres Gewicht für kautschukgeformte Produkte erzielt

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Hauptsitz: Tokio, Präsident, Yasuhiko Saito) hat jetzt eine neue Form von Silikonkautschuk mit geringer Dichte entwickelt, mit der leichtere kautschukgeformte Produkte realisiert werden. Shin-Etsu ist das erste Unternehmen in der Branche, das diese Art von Formsilikonkautschuk unter Verwendung von LIMS-Materialien (Liquid Injection Molding System) entwickelt hat.

Die Nachfrage nach leichteren Kautschukformprodukten wächst in vielen Industriebereichen wie Automobilen und Transportfahrzeugen wie Flugzeugen sowie in anderen Bereichen wie tragbaren Geräten. Mit der Entwicklung leichterer Produkte wird eine weitere Ausweitung der Silikonkautschukanwendungen erwartet.