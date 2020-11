Rackspace Technology gewinnt die Auszeichnung „APN Migration Partner of the Year“ 2020 das Vereinigte Königreich und Irland Nachrichtenquelle: globenewswire | 18.11.2020, 20:48 | 46 | 0 | 0 18.11.2020, 20:48 | LONDON, Nov. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology, Inc. (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, wurde als „APN Migration Partner of the Year“ für das Vereinigte Königreich und Irland ausgezeichnet.

Mit den APN Partner Awards werden Mitglieder des Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN) gewürdigt, die führend im Vertriebsweg sind sind und eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung von Kunden in Bezug auf das Vorantreiben von Innovationen und Aufbau von Lösungen auf AWS spielen. „Unsere Auszeichnung als APN-Migrationspartner des Jahres 2020 im Vereinigten Königreich ist eine enorme Anerkennung, über die wir uns sehr freuen", so Martin Blackburn, EMEA Managing Director bei Rackspace Technology. „Nach dem kürzlichen Ausbau unserer Beziehung zu AWS haben wir unseren Kunden erleichtert, noch schneller Mehrwert aus der Cloud zu ziehen.“ Rackspace Technology hat über 300 Kunden beim Umstieg auf AWS unterstützt und so durch die strategische Beziehung mit AWS einen Mehrwert geschaffen. Im Jahr 2020 erreichte Rackspace Technology 14 AWS-Kompetenzulassungen sowie über 2700 AWS-Zertifizierungen. Rackspace Technology hat vor kurzem den Migration Accelerator auf den Markt gebracht. Dies ist einen völlig kostenloser Dienst, der den Mehrwert einer Beurteilung der Migrationsbereitschaft mit der Klarheit einer Gesamtbetriebskostenanalyse kombiniert und so für Unternehmen den Umstieg auf die Cloud beschleunigt. Über Rackspace Technology Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, Ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienanfragen richten Sie bitte an:

