DGAP-News Kapitalerhöhung: KION Group will Wachstum nach COVID-19-Pandemie forcieren (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 18.11.2020, 21:38 | 100 | 0 | 0 18.11.2020, 21:38 | Kapitalerhöhung: KION Group will Wachstum nach COVID-19-Pandemie forcieren ^

DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung: KION Group will Wachstum nach COVID-19-Pandemie forcieren (News mit Zusatzmaterial)

18.11.2020 / 21:38

Kapitalerhöhung: KION Group will Wachstum nach COVID-19-Pandemie forcieren - Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen beschlossen - Emissionserlös soll die Bilanz der KION Group stärken, um den Wachstumskurs der Strategie "KION 2027" umfassend zu unterstützen - 13.108.647 neue Aktien in Höhe von etwa 11% des derzeitigen Aktienkapitals sollen den Aktionären der KION GROUP AG im Rahmen einer Bezugsrechtsemission im Verhältnis von einer neuen Aktie pro neun bestehende Aktien angeboten werden

- Ankeraktionär Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l. hat sich verpflichtet, entsprechend ihrer Beteiligung, die ihr zustehenden Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben und 5.934.520 neue Aktien zu beziehen - Bezugsperiode voraussichtlich vom 20. November bis zum 3. Dezember 2020

- Nicht bezogene neue Aktien sollen institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten werden Frankfurt/Main, 18. November 2020 - Die KION Group unternimmt einen weiteren Schritt, um ihre Finanzkraft und Flexibilität zu stärken und den Konzern im Rahmen der Strategie "KION 2027" für forciertes Wachstum nach der COVID-19-Pandemie vorzubereiten. Hierfür hat der Vorstand der KION GROUP AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter weitestgehender Ausnutzung der genehmigten Kapitalia beschlossen.

Die Erlöse aus dieser Barkapitalerhöhung sollen zunächst für die Reduzierung der Verschuldung des Konzerns verwendet werden. Sobald ihm die Erlöse aus dem Angebot zugeflossen sind, erwartet der Konzern zudem, die syndizierte Liquiditätslinie kündigen zu können, die im Mai dieses Jahres mit seiner Kernbankengruppe unter wesentlicher Beteiligung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vereinbart worden war, um die derzeitige Ausnahmesituation zu überbrücken.







