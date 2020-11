Agendia und Paige kündigen wegweisende strategische Partnerschaft an, um die Therapieplanung bei Brustkrebs zu revolutionieren

„Die digitale Pathologie-Plattform von Paige ist für die Onkologie ein wirklich bahnbrechendes Instrument und wird die Diagnostik als Ganze nach vorne katapultieren. Diese Partnerschaft bedeutet die Demokratisierung von Tools für die Therapieplanung, indem diese den Zugriff auf die Tests und auf die wesentlichen Erkenntnisse beschleunigt, die sie für mehr Patientinnen in aller Welt bereitstellen“, so Mark Straley, Chief Executive Officer von Agendia. „Wir verfolgen das Ziel, in den meisten Fällen noch am selben Tag ein Ergebnis zu liefern, ein früheres Eingreifen zu ermöglichen, begrenzte Biopsate oder chirurgische Gewebeproben zu konservieren und die wichtigsten Vorteile auch auf Ärzte und ihre Patientinnen zu erweitern. Der Zugang zu Tests soll auch in Ländern ermöglicht werden, in denen der Versand von Gewebeproben nicht gestattet ist. Ganz unabhängig davon, ob sich eine Patientin in Manhattan oder Mumbai befindet, wird die Möglichkeit, präzise Echtzeit-Ergebnisse der MammaPrint- und BluePrint-Tests von Agendia zu erhalten, die Art und Weise verbessern, wie wir Brustkrebs heutzutage behandeln.“

Anfangs wird der Schwerpunkt der Zusammenarbeit auf der Entwicklung digitaler Tests für die frühe Behandlungsplanung liegen. Eine essenzielle Rolle spielen dabei genomische Tests, die zur Bestimmung des Rezidivrisikos und der Tumorbiologie durchgeführt werden, während Ärzte und deren Patientinnen Entscheidungen über den weiteren Behandlungsweg treffen. Dies kann sich besonders für Patientinnen mit operablem Brustkrebs als wichtig erweisen. Über die frühe Intervention hinaus werden durch KI gewonnene Biomarker zur Ergänzung genomischer Tests im metastasierenden Bereich eingesetzt, wo die Therapieplanung durch eine Vielzahl von Therapiemöglichkeiten sehr komplex sein kann.