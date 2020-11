Lantronix stellt Youbiquo fortschrittliche IoT-Technologien für die Entwicklung von Augmented Reality-Smart-Brillen bereit

Leistungsstarkes und leichtes visuelles Werkzeug verbessert die Geschwindigkeit und Qualität komplexer Wartungs- und Bauarbeiten

IRVINE, Kalifornien, Nov. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS), Entwicklungsdiensten und intelligenter Hardware für das Internet der Dinge (IoT) sowie Remote Environment Management (REM), hat heute bekanntgegeben, dass das Entwicklungsteam des Unternehmens Youbiquo , einen in Italien ansässigen Entwickler von tragbaren Elektronik- und IoT-Geräten, bei der Entwicklung der Talens Holo A ugmented R eality- S mart -B rillen von Youbiqou unterstützt. Youbiquo nutzt das Lantronix Open-Q 626 Micro System on Module ( µSOM ) , das auf dem Qalcomm APQ8053-Pro System on Chip (SoC) basiert, und konnte so das Design beschleunigen und mit einem weltweit zertifizierten Gerät schnell auf den Markt kommen. Schauen Sie sich hi er die Fallstudie an.



„Mithilfe der einzigartigen Open-Q 626-Micro-SOM-Technologie von Lantronix konnten wir die Talens Holo Augmented Reality-Smart-Brillen entwickeln, mit der Techniker die Geschwindigkeit und Qualität der Arbeiten an komplexen Maschinen verbessern können“, so Pietro Carratu, CEO von Youbiquo. „Mit dem Micro-SOM von Lantronix konnte das Design beschleunigt werden, so dass wir die Smart-Brillen schnell als echte Lösung auf den Markt bringen konnten.“

Herausforderung: Konstruktion von komfortablen und funktionalen Augmented Reality-Smart-Brillen

Um wirklich effektiv zu sein, müssen Augmented-Reality-Smart-Brillen leicht sein und gleichzeitig die Aufgabe des Technikers und den Computer in das Sichtfeld bringen, während sie zur selben Zeit die Fernkommunikation ermöglichen.

Die Herausforderungen umfassten:

Einbau von Sensoren, Kamera und Mikrofon in die Brille

Verknüpfung mit der erforderlichen Rechenleistung auf dem Gerät

Bereitstellung einer drahtlosen Verbindung für die Fernkommunikation

Sicherstellung eines sicheren Startvorgangs, drahtloser Kommunikation und sicherer Updates

Schnelle Bereitstellung, um die Zeit bis zur Entwicklung und Vermarktung zu verkürzen



Lösung: Lantronix Open-Q 626 μSOM

Für die Entwicklung der Talens Holo Augmented Reality-Smart-Brillen haben sich die Youbiquo-Designer für das Lantronix Open-Q 626 μSOM entschieden, das in den Qualcomm APQ8053-Pro SoC-Prozessor von Qualcomm Technologies Inc. (QTI) integriert ist. Das Ergebnis lieferte das ideale Gleichgewicht zwischen fortschrittlicher Rechenleistung, Wärmeableitung, drahtloser Konnektivität und Energieeffizienz in einem kleinen, leichten Formfaktor für das Design der Smart-Brillen. Die integrierten Softwarelösungen umfassen 3D-Rendering, Computer Vision und die Verarbeitung natürlicher Sprache.