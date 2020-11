Kion kündigt Kapitalerhöhung an - Aktienkurs unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Kion könnte mit seiner angekündigten Kapitalerhöhung fast eine Milliarde Euro einsammeln. Das Unternehmen will gut 13 Millionen neue Aktien an den Mann bringen, wie aus einer am späten Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft hatte bei knapp 72 Euro gelegen. Allerdings sackte der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um zweieinhalb Prozent ab.

Die neuen Aktien entsprechen etwa elf Prozent des derzeitigen Aktienkapitals und sollen auch den bisherigen Eigentümern angeboten werden. Sie haben das Recht, für neun bestehende eine neue Aktien zum Bezugspreis zu kaufen. Der Großaktionär Weichai Power hat sich der Mitteilung zufolge verpflichtet, bei der Kapitalerhöhung vollumfänglich mitzuziehen. Mit dem Erlös will Kion zunächst die Verschuldung reduzieren. Zudem möchte der Konzern die im Mai vereinbarte KfW-Kreditlinie kündigen.

Die Bezugszeit beginnt am 20 November und endet am 3. Dezember. Der Bezugspreis soll am 30. November festgelegt werden. Nicht bezogene Aktien werden voraussichtlich am 4. Dezember 2020 im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich qualifizierten institutionellen Investoren angeboten. Der endgültige Umfang der Barkapitalerhöhung und damit der Platzierungserlös wird voraussichtlich am 4. Dezember bekannt gegeben werden./he/ck