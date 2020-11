JEFFERIES belässt Deutsche Börse AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach dem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Die mittelfristigen Ziele bis 2023 implizierten im Vergleich zu den Markterwartungen ein stärkeres Umsatzwachstum, schrieb Analyst Martin Price in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnisziel (Ebitda) entspreche zugleich den Schätzungen, sofern die Beiträge des zugekauften US-Unternehmens ISS nicht berücksichtigt würden./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 14:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 14:57 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Deutsche Boerse Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de