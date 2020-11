Crown Aesthetics freut sich, die CE-Zertifizierung der Klasse IIa für das von der BSI evaluierte Microneedling-System, SkinPen® Precision, bekannt zu geben

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dallas (ots/PRNewswire) - SkinPen ® Precision erweitert Therapieangebot mitneuer BSI-ZertifizierungCrown Aesthetics , ein Unternehmensbereich von Crown Laboratories, Inc. undführend bei minimal-invasiven ästhetischen Behandlungen, gab heute bekannt, dassdie British Standards Institution (BSI) SkinPen ® Precision mit einemCE-Prüfzeichen der Klasse IIa zertifiziert hat. Die Zertifizierung bestätigtSkinPen als eine Behandlung zur Verbesserung des Erscheinungsbildes vonAknenarben im Gesicht bei Erwachsenen im Alter von 22 Jahren und älter sowie zurVerbesserung des Erscheinungsbildes von feinen Linien und Falten im Gesicht undam Hals. Der SkinPen ist auch für die Behandlung von Pigmentierungsstörungen(Dyschromie) wie Melasma, Vitiligo und Lentigo solaris geeignet."Diese neue und erweiterte Zertifizierung bestätigt die Sicherheits- undAnwendungsansprüche von SkinPen in der EU", erklärte Joe Proctor, Präsident vonCrown Aesthetics. "Mit der hochentwickelten Microneedling-Technologie vonSkinPen setzen wir weiterhin einen höheren Standard in der Patientenversorgungund legen den Branchenmaßstab für Sicherheit fest. Diese wichtige Zertifizierungermöglicht es uns, unseren ärztlichen Partnern und ihren Patienten auchweiterhin erstklassige Technologie anzubieten und festigt die wachsende Präsenzdes Unternehmens auf dem globalen Markt."Seit der Gründung des Unternehmens ist Crown Aesthetics für seinen Einsatz fürSicherheit und Innovation bekannt und gewährleistet mit seinem robustenklinischen Studienprogramm die wissenschaftliche Validierung neuerProduktindikationen. Wie bereits bei der Entwicklung des SkinPen Precision, desersten FDA-geprüften Microneedling-Systems von Crown Aesthetics, gehen dieStudien des Unternehmens weiterhin über die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmenhinaus und setzen einen neuen Standard für patentierte Gerätefunktionen und-technologie. Dieses preisgekrönte Gerät beweist immer wieder, warum es einFavorit in der ästhetischen Medizin ist. Besuchen Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2985364-1&h=762289464&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2985364-1%26h%3D3101279559%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fskinpen.com%252Finternational-2%252F%26a%3DSkinPen&a=SkinPen , um mehr über dieinternationalen Lösungen und vieles andere zu erfahren.Zu den nicht-invasiven Innovationen von Crown Aesthetics gehören auch dasThrombozyten-reiche Plasma (PRP)-System ProGen Advantage und dasPost-Microneedling-Protokoll SKINFUSE®, die als "Gateway"-Produkte fungieren,die neue Zielgruppen in die Praxis locken. Crown Aesthetics mit Sitz in Dallas,Texas, setzt Branchenstandards in Bezug auf Wirksamkeit, Sicherheit und