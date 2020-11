LOS ANGELES, 19. November 2020 /PRNewswire/ -- Während die Festtage näher rücken, hat PAPALOOK, ein branchenführender Webcam-Experte, der Menschen mit Technologie in Verbindung bringen möchte, seinen Weihnachtsgeschenk-Führer für diejenigen veröffentlicht, die ihren Lieben ein Geschenk machen möchten. In einer Zeit, in der viele aufgrund der Pandemie Videotechnologie für Arbeit und Freizeit nutzen, ist eine hochwertige Kamera die ideale Geschenkidee zu diesem Feiertag.

Als einer der weltweit führenden Webcam-Anbieter mit branchenführender Sensor- und KI-Technologie bietet PAPLOOK Full-HD 1080P-Webcams, die sich perfekt für Live-Streaming, Videokonferenzen und die Erstellung von Online-Inhalten eignen. Zu den Top-Empfehlungen von PAPALOOK für die Weihnachtszeit gehören die Webcams PAPALOOK AF925, PA452 und PA552, die auch in den Staples-Geschäften erhältlich sind.