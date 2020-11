PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse" zum Glücksatlas 2020:

"Eigentlich hatten die Macher des "Glücksatlas" erwartet, dass die Corona-Krise sehr viel stärker am Gemüt der Deutschen kratzen würde. Doch dann fiel die Delle an Lebenszufriedenheit vergleichsweise moderat aus. Stand November 2020 ist die Situation allerdings eine völlig andere als im März oder Juni. Die Illusion, man werde die Pandemie schon irgendwie in den Griff bekommen, ist einer Ernüchterung gewichen. Ein neuer Lockdown - wenn auch vorerst nur light -, sowie steigende Infektions- und Totenzahlen trüben die Stimmung so sehr, dass selbst die Hoffnung auf einen schnell verfügbaren Impfstoff nicht wirklich dagegen ankommen kann. Fakt ist deshalb: Der "Glücksatlas" bildet zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung einen Zustand ab, der in Teilen schon überholt ist. Glück ist eben eine höchst flüchtige Substanz."/yyzz/DP/he