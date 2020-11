MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zum neuen Infektionsschutzgesetz

Das Gesetz, das Bundestag und Bundesrat verabschiedet haben, ist ein Fortschritt. Es regelt detaillierter als bisher, wann und wie bei der Seuchenbekämpfung in Grundrechte eingegriffen werden darf. Es nennt konkrete Inzidenzwerte und Abwehrmaßnahmen, von der Maskenpflicht bis zur Schließung von Lokalen. Es verpflichtet die Landesregierungen, ihre Rechtsverordnungen zu begründen und zu befristen. Und es macht es schwieriger, Demonstrationen zu verbieten. Von wegen "Ermächtigungsgesetz". Dennoch tut Kritik not. CDU, CSU und SPD haben dieses Gesetz viel zu spät auf den Weg gebracht und zu hastig umgesetzt. So kam die Diskussion im Parlament zu kurz. Zudem sind die Regelungen noch immer nicht konkret genug, etwa wenn Begriffe wie "schwerwiegende Maßnahmen" verwendet werden. Und die für die junge Generation entscheidende Frage bleibt unbeantwortet, inwieweit der Präsenzunterricht besonders bewahrt werden muss. Ja, die Regeln sind besser als der Status quo. Aber sie sind nicht gut genug./yyzz/DP/zb