Aktionärstreffen von Borussia Dortmund als Videokonferenz

DORTMUND (dpa-AFX) - Die Aktionäre des an der Börse notierten Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund kommen am Donnerstag (11.00 Uhr) zu ihrer Hauptversammlung zusammen. Wegen der Corona-Pandemie findet das Treffen als Videokonferenz statt. Die Stimmrechte üben die Aktienbesitzer per Briefwahl auf elektronischem Weg aus.

Die Corona-Krise hat die Finanzen in Mitleidenschaft gezogen. Zuletzt hatte Borussia Dortmund Anfang November für das 1. Quartal 2020/2021 (1. Juli bis 30. September 2020) ein Minus von 35,8 Millionen Euro ausgewiesen. Der Umsatz des Konzerns war auf 56,5 Millionen Euro gefallen. Als Grund gab der BVB den wegen Corona verspäteten Saisonbeginn Mitte September, weniger oder keine Zuschauer im Stadion und Veränderungen bei den TV-Geldern an. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte der BVB noch einen Umsatz von 175,2 Millionen Euro und einen geringen Gewinn von 27 000 Euro ausgewiesen.